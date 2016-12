„România are nevoie de Victor Ponta în funcţia de preşedinte”

Gabriel Oprea:

„România are nevoie de Victor Ponta în funcția de președinte”

Liderul UNPR, Gabriel Oprea, afirmă că România are nevoie de Victor Ponta în funcția de președinte și precizează că alianța partidului pe care îl conduce cu PSD este una corectă.Recent, la sediul UNPR, a avut loc o ședință de lucru a partidului la care a participat și președintele PSD, premierul Victor Ponta, alături de președintele UNPR, vicepremierul Gabriel Oprea, reprezentanți ai conducerii progresiștilor, parlamentarii și aleși locali ai partidului.„Gabriel Oprea a arătat că parteneriatul cu PSD este unul corect și că prim-ministrul Victor Ponta este omul de care România are nevoie pentru a depăși o etapă istorică plină de încercări pentru români și pentru întreaga țară. De asemenea, Gabriel Oprea a subliniat că România are nevoie de Victor Ponta în funcția de președinte și că UNPR își continuă campania de strângere a un milion de semnături pentru susținerea acestei candidaturi”, se precizează într-un comunicat de presă remis de UNPR.Totodată, sursa citată arată că, în cadrul ședinței, Ponta a spus că se bazează pe sprijinul UNPR în realizarea obiectivelor asumate de către guvernul pe care îl conduce. De asemenea, el și-a exprimat convingerea că UNPR va fi un partener pe termen lung pentru partidul pe care îl conduce și pentru guvernare.