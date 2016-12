Roberta Anastase se mărită duminică

Roberta Anastase, fosta președintă a Camerei Deputaților și logodnicul ei, Victor Farca, se pregătesc de nuntă. Evenimentul va avea loc duminică, la domeniul Știrbei din Capitală. Cei doi s-au cunoscvut la mare în 1998, iar în 1999 au devenit prieteni.„Au urmat luni întregi în care ne-am plimbat, am vorbit. Cred că pe asta se și bazează relația noastră, pe foarte multă comunicare. La început erau mici șicane, certuri, gelozii. De fiecare dată stresul și tensiunea se răsfrângeau acasă. El m-a înțeles și uneori îmi spunea că anumite lucruri nu țin de noi, de casa noastră și ar fi mai bine să discutăm decât să ne certăm”, a povestit aceasta la „Povestiri Adevărate”.Fosta președintă a Camerei Deputaților a mărturisit că nu-și dorește să mai ocupe vreodată a patra funcție în stat și că are cu totul alte planuri de viitor. „Îmi doresc foarte mult o familie, un copil. Ceilalți oameni vin și pleacă, dar cei care îți sunt alături toată viața ta sunt familia și copiii. Ne-am dori foarte mult un copil, să sperăm că o se și întâmple”, a declarat aceasta.Victor a dezvăluit că discută despre nuntă de mai bine de 8 ani, dar nu au găsit până acum momentul potrivit pentru a face marele pas.“Noi suntem hotărâți să ne căsătorim de multă vreme, dar nu am găsit momentul. Au fost trei cereri în căsătorie, prima acum mai bine de 8-9 ani. Fiecare dintre ele a fost ca la carte, cu inel de logodnă și cerere oficială. De fiecare dată a spus da, dar am avut o problemă când o întrebam când va avea loc evenimentul”, a spus acesta.