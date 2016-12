Robert Boroianu a preluat şefia PNL Constanţa. Ce echipă va avea alături

1

Sefia PNL C-ta

D-na Carmen Mocanu pe ce criteri se aleg acesti sefi la PNL C-ta.Care Fura mai mult,care au relati mai bune in partid,SRI, ANAF si alte structuri de a fi ajutati la fraude,spalari de bani ,evaziuni fiscale,documentatie falsa si a duce firmele in faliment.Aceste categori de cetateni sint adusi in fruntea cetatenilor Constanteni.Multumitile tuturor servicilor incepind de la IPJ,Parchetului C-ta,ori ce serviciu secret si pina la Presedintele Rominiei K.Iohannis,din Germania si pentru un viitotr mai bun special pentru Constanteni in frunte cu acest Infractor. Va dati seama ce echipa va avea normal din cei care lau propulsat la sefie si ajutat.