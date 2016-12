REZULTATE FINALE DIASPORA: Iohannis, aproape de 50%

1

M-AM SATURAT

M-AM SATURA CA "EVADATII" SI "TRANSFUGII" SA NE REGLEZE VIATA AICI IN TARA. NOI STAM AICI SI FACEM TOT POSIBILUL SA CRESTEM TARA ASTA SI EVADATII SI TRANSFUGII, CEI CARE NU-SI IAU O ASTFEL DE RASPUNDERE SA NE DICTEZE DE AFARA SI IN MOD CERT, CUMPARATI DE FORTE ANTIROMANESTI, CE ESTE SEI CE NU ESTE BUN PENTRU ROMANIA. SA REVINA AICI, SA MUNCEASCA AICI, SA PLATEASCA TAXE SI IMPOZITE AICI, SA RIDICAM TARA NOASTRA SI NU A ALTORA SI ABIA DUPA AIA SA AIBA DREPTUL SA VORBEASCA. STITI VORBA AIA ROMANESCA - ESTE USOR SA DAI 100 DE LOVITURI , LA SPTELE ALTUIA, DAR GREU SA LA SUPORTI TU. AS CA VOI ASTIA CU "DIASPORA" - BATISTA PE TAMBAL.