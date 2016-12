Revoluţionarii ies în piaţă pentru a-şi apăra subvenţiile

3

feklicitari

Daca dl. Boc impune o lege prin care cea mai imorala lege sa fie abrogara, il voi felicita cu toata caldura. Si l-as mai felicita daca s-ar apleca si asupra Legii 189/2000, privind asa zisele persecutii etnice. Conform tratatului de la Craiova, din septembrie 1940, a avut loc schimbul de popoulatie dintre Romania si Bulgaria. Conform tratatului, populatia de nationalitate romana a fost adusa din Romania. La plecarea din Bulgaria, au fost adusi cu tot avutul ce il aveau iar in tara au primit in proprietate locuinte cu terenurile aferente si intre 10 si 20 de ha de teren arabil. Adica tara si-a adus copii acasa cu drepturi depline. ba mai mult, conform Legii 9, au primit de la statul Roman si despagubiri de sute de milioane si chiar miliarde de lei vechi pentru ceea ce lasasera in Bulgaria. Dar colac peste pupaza, au primit si Legea 189/2000. prin care li se acorda drepturi compensatorii pentru ca, CULMEA, de la venirea in tara, pana la 6 martie 1945, adica instalarea comunistilor, ar fi fost persecutati etnic. Acelasi lucru si despre cei refugiati din Basarabia. Pai cum fratilor, adica ati fost adusi acasa, vi s-a dat case si pamant, sau ati fost ocrotiti de navala rusilor in Basarabia si voi sustineti ca ati fost persecutati etnic de statul Roman, pana la instalarea comunistilor? O asemenea lege trebuie abrogata urgent. Moral si demn este ca statul sa acorde compensatii morale si materiale doar: -veteranilor de razboi si urmaselor acestora; -fostilor detinut politic, stramutati politic si urmaselor acestora; -ranitilor si urmaselor de ucusi in timpul evenimentelor din decembrie 1989.