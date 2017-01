REVOLTĂTOR / Mazăre face educaţie sexuală la grădiniţă: "O să vă încălecaţi voi când o să fiţi mari"

8

Tot tata de fetita.

Daca pentru mataluta cuvantu a incaleca are conotatii sexuale atunci cred ca ai nevoie de o sa atunci cand te urci in pat. Jalnici si patetici ai suntem noi romanii. Il criticam pe Mazarel ca scapa o vorba cu substrat in mintea perversilor, dar ne holbam toata ziua la porcarii. Sti ce este mai grav? Ca vezi porcarii acolo unde nu ar trebui sa te oripilezi. Puritanule.

Răspuns la: domnule daniel,

Adăugat de : tata de fetita, 6 aprilie 2012

iti doresc in claitate de parinte ca fetita sau baietelul tau, daca ai sau cand oi avea, sa se incalece inca de la gradinita. sa iti vina copilul...