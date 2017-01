Revin ninsorile şi gerul! Ce recomandări face Primăria Constanţa

Revin ninsorile și gerul! Ce recomandări face Primăria Constanța

De mulți ani de zile constănțenii nu au mai avut parte de o iarnă atât de dificilă. A fost ger și în decembrie, este ger și în ianuarie, a nins cât pentru trei ierni și de-abia suntem la jumătate. Meteorologii anunță noi episoade de vreme rea toată săptămâna, cu ninsori și viscol, apoi din nou ger. Administrația Națională de Meteorologie a emis încă de ieri mai multe avertizări. Avem cod galben de ninsori moderate și vânt puternic până astăzi, la ora 14, și altă informare de viscol până mâine seară, la ora 20.„Astăzi, în tot județul, vremea va fi închisă și rece. Cerul va fi acoperit și, pe arii relativ extinse, va ninge viscolit. Stratul de zăpadă va fi de 5 până la 15 cm. În zona litoralului, precipitațiile vor fi mixte, favorizând producerea de polei. Vântul va sufla moderat, cu intensificări locale, cu viteze ce vor depăși la rafală 60 km pe oră, viscolind și spulberând zăpada. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între -4 și -3 grade, iar cele minime între -6 și -1 grad. Din cauza ninsorii viscolite, vizibilitatea va fi redusă”, explică directorul Centrului Meteoro-logic Regional Dobrogea, Marius Coțofan.Potrivit acestuia, mâine, va fi din nou vreme înnorată și va continua să ningă viscolit. Stratul de zăpadă nou depus va fi mai mic, între 4 și 8 cm, însă vântul va sufla moderat, cu intensificări temporare, cu viteze ce vor depăși, la rafală, 60 de km pe oră, viscolind și spulberând zăpada și determinând scăderea vizibilității. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între -5 și 0 grade, iar cele minime între -9 și -7 grade.Iar sfârșitul săptămânii ne aduce din nou temperaturi foarte scăzute. „După acest episod cu viscol, urmează un nou episod de ger. Va fi vreme geroasă noaptea și dimineața și vom avea din nou minime de -11, -12 grade”, a mai spus șeful Centrului Meteorologic Dobrogea.Utilajele contractate de primărie nu cer bani pentru deszăpezireÎn acest context, reprezentanții Primăriei Constanța au transmis că utilajele continuă acțiunea de împrăștiere a materialului antiderapant pe străzile din oraș, cu precădere pe arterele principale, pe drumurile în pantă, pe poduri și în apropierea unităților de învățământ. În paralel, se va acționa pentru ridicarea zăpezii, dar și pentru degajarea acesteia de pe străzile din cartiere. Totodată, Primăria recomandă constănțenilor să folosească mijloacele de transport în comun și să evite folosirea autovehiculelor personale.În plus, persoanele fizice și juridice trebuie să asigure îndepărtarea zăpezii și gheții din zona imobilelor în care își desfășoară activitatea sau locuiesc, astfel riscă amenzi din partea polițiștilor locali. Mai mult, zăpada trebuie depozitată în afara părții carosabile și în alte locuri, astfel încât circulația pietonală să nu fie afectată. Așadar, este interzis a se arunca zăpada înapoi pe carosabil. De asemenea, marile centre comerciale au obligația de a îndepărta zăpada de pe carosabilul adiacent acestora și din parcări.În altă ordine de idei, pentru că au existat asemenea cazuri, reprezentanții administrației publice locale spun că utilajele care sunt contractate de Primăria Constanța nu cer bani pentru acțiunile de deszăpezire.„Facem apel către constănțenii care se lovesc de astfel de practici să reclame acest lucru la dispeceratul Primăriei Constanța. Toate utilajele contractate pentru acțiunile de deszăpezire - 22 de pluguri și 9 sărărițe aparținând S.C. Polaris M Holding și 7 wole, un grader, 29 buldoescavatoare și 28 camioane închiriate de firma care trebuie să asigure deszăpezirea, vor avea afișat în geam numărul mașinii. În plus, lista cu utilajele, pe categorii, va fi postată pe site-ul Primăriei Constanța www.primaria-constanta.ro”, au spus cei de la Primăria Constanța.Pe de altă parte, pentru că au existat voci care au întrebat ce fac asistații sociali în aceste vremuri în care ar trebui să iasă la muncă, reprezentanții administrației publice locale din Constanța au precizat că aceștia vor fi angrenați în fiecare zi în acțiuni de deszăpezire pentru a presta muncă în folosul comunității.În plus, cei care doresc pot semnala orice problemă la numerele de telefon: Dispecerat Primăria Municipiului Constanța - 0241/55.00.55; Dispecerat Serviciul Inspectorat Protecție Civilă - 0241/48.81.66 și 0241/48.81.08; Dispecerat Poliția Locală - 0241/48.42.05; Dispecerat Serviciul Administrare Spații Verzi - 0241/48.81.71sau 0722.54.53.66.