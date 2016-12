Retrospectiva politică a anului 2009 (I)

După un 2008 care a adus la guvernare PD-L-ul alături de PSD, prin semnarea, pe 14 decembrie, a „Parteneriatului pentru România” (care a reprezentat tocmai protocolul de constituire a coaliției de guvernare asigurate de dreapta și stânga), anul 2009 a fost unul extrem de agitat în plan politic și administrativ. Românii au început anul cu o guvernare și l-au terminat cu alta, căci ceea ce mulți au numit „monstruoasa coaliție” s-a dovedit a fi de la bun început un eșec de proporții, au asistat la schimbările succesive ale conducerilor instituțiilor deconcentrate și companiilor naționale, au ieșit la vot pe 7 iunie pentru a-și desemna reprezentanții în Parlamentul European și mai ales au votat pentru Președintele României. Toate acestea au avut loc într-un 2009 în care tensiunea, divergențele de opinie, scandalul și manipularea au atins cote fără precedent. Luna ianuarie a debutat cu un eveniment nefericit: fostul deputat PSD Mircea Stănescu, fiul lui Sorin Roșca Stănescu, s-a sinucis pe data de 5 ianuarie. Mircea Stănescu a candidat la alegerile parlamentare din 2008 din partea PSD Constanța pentru un mandat de deputat pe Colegiul 5. În plan politic și administrativ lupta începe, în Constanța, încă din luna ianuarie, căci PD-L Constanța își stabilește, în perioada 10-12 ianuarie, echipa de negociere cu PSD pentru împărțirea instituțiilor deconcentrate care revin fiecărei formațiuni politice, potrivit protocolului de guvernare. La centru, atmosfera nu e tocmai una liniștită la început de an. Social-democratul Gabriel Oprea își dă, pe 13 ianuarie, „demisia de onoare” din funcția de ministru al Administrației și Internelor, iar o zi mai târziu renunță și la funcția de președinte al Organizației PSD Ilfov, al cărei lider a fost încă din 2004. Ulterior, după plecarea din PSD, Oprea va deveni liderul parlamentarilor independenți. Pe 19 ianuarie PSD anunță că cel care îl va înlocui pe Oprea la conducerea MAI este colegul său de partid Liviu Dragnea. Ceremonia de instalare a acestuia în funcția de ministru are loc pe 21 ianuarie. Tot în ianuarie se dă liber la schimbarea directorilor instituțiilor deconcentrate și ai companiilor naționale. La Constanța, schimbările încep cu Ioan Bălan, numit pe 23 ianuarie la conducerea Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime Constanța (CNAPMC). În aceeași zi, Vasile Miu devine noul director general al Oil Terminal. Mai mult, la acea dată au loc și primele negocieri dintre PD-L și PSD Constanța, negocieri care au drept obiect împărțirea funcțiilor de conducere care revin fiecărui partid în parte, așa cum prevedere protocolul de guvernare. Pe 24 ianuarie are loc a doua astfel de întâlnire între cele două partide, context în care între PD-L și PSD Constanța încep tensiunile. Motivul: pesediștii resping categoric ideea numirii pedelistului Senol Zevri la conducerea Agenției de Protecție a Mediului și vor șefia Inspectoratului Teritorial de Stat în construcții, instituție pentru conducerea căreia PD-L îl sprijină pe Gigi Chiru. În urma numirii în funcția de ministru al Mediului a viceprimarului Constanței, pesedistul Nicolae Nemirschi, municipiul are nevoie de un nou viceprimar. Astfel, pe data de 26 ianuarie, Consiliul Local Municipal Constanța îl instalează în funcția de viceprimar pe social-democratul Decebal Făgădău, până la acel moment consilier local. Pe 29 ianuarie, Guvernul Boc adoptă bugetul pentru anul 2009. La finele lui ianuarie, mai exact pe data de 30, noul prefect al Constanței, Liviu Brăiloiu, depune jurământul. Fostul reprezentant al Guvernului în teritoriu, Dănuț Culețu, devine inspector guvernamental, conform principiului mobilității. Ulterior, el va renunța la această funcție. Demisionarii de onoare fac tradiție Februarie debutează cu o nouă demisie la centru sau, altfel spus, cu încă un „demisionar de onoare”. Liviu Dragnea demisionează pe 2 februarie de la conducerea MAI. Două zile mai târziu, președintele Traian Băsescu semnează decretul de numire a viceprim-ministrului Dan Nica la șefia MAI. Tot în această lună, scandalul dintre primarul Mangaliei, pe-sedistul Claudiu Tusac, și consilierii locali se acutizează. Edilul-șef cere instanței de contencios administrativ dizolvarea Consiliului Local Municipal Mangalia. Mircea Iustian este numit, prin semnarea unui decret, subprefect al Constanței, pe data de 25 februarie. El va depune jurământul câteva zile mai târziu, mai exact pe 6 martie. Luna martie îl aduce pe președintele Serbiei la Constanța Martie amintește românilor de proximele alegeri pentru Parlamentul European. Pe 18 martie, Elena Băsescu, fiica președintelui, anunță că va candida ca independent la europarlamentare. Candidatura sa va fi însă una extrem de controversată. Tot în această perioadă, fostul deputat PSD de Constanța Lucian Băluț mărturisește că țintește unul dintre primele opt locuri din lista națională a PSD pentru PE. Organizația de la malul mării va eșua însă, nereușind să îl impună pe Băluț pe un loc eligibil. Aceeași soartă o va avea și pedelistul Adrian Manole, care nu s-a re-găsit pe un loc eligibil în lista PD-L pentru europarlamentare, fapt pentru care a preferat să se retragă. În martie bate vântul schimbării în PNL. Astfel, în cadrul Congresului PNL din 20 martie se decide noul lider al partidului, în persoana lui Crin Antonescu. El a fost ales de colegii săi în detrimentul fostului premier Călin Popescu Tăriceanu. Antonescu va fi, ulterior, candidatul liberal în cursa pentru Cotroceni. Sâmbătă, 28 martie, președintele sârb Boris Tadici participă, la Constanța, la meciul Serbia-România. Înainte de confruntarea de pe stadion, șeful statului sârb este oaspete de onoare în municipiul Medgidia, acolo unde s-a recules la Monumentul Eroilor Sârbi din incinta Cimitirului Ortodox din localitate. PD-L Constanța pierde, pe 31 martie, Inspectoratul Teritorial de Stat în Construcții, în favoarea PSD, care îl susține pentru conducerea instituției pe Ion Florentin. „Vocea PD-L” din Consiliul Local Constanța demisionează Cătălin Filișan, vicepreședinte al Organizației Municipale a PD-L Constanța și consilier local în CLM Constanța demisionează din funcția de ales local pe 7 aprilie. În opinia conducerii PD-L Constanța, dar și a colegilor săi de partid, Filișan fusese singura voce democrat-liberală care se făcuse auzită în CLM Constanța. El este înlocuit de Cristian Tănase. Acesta din urmă nu se face, însă, remarcat prin nimic în forul decizional al administrației publice locale. Pe 9 aprilie, Principele Duda își anunță candidatura la prezidențiale, gest care stârnește înainte de toate mirarea. Câteva luni mai târziu, însă, el va renunța la cursa pentru fotoliul de șef al statului. În vreme ce negocierile dintre PD-L și PSD Constanța intră în impas pentru că cele două partide nu ajung la un consens în ceea ce privește împărțirea decon-centratelor, în luna aprilie este adoptată celebra Ordonanță de Urgență 37/2009, care e publicată în Monitorul Oficial pe 24 aprilie. Potrivit acestui act normativ care modifică Statutul funcționarului public, funcțiile de conducere ale instituțiilor deconcentrate devin eminamente politizate. În baza O 37 sunt schimbați directorii Direcției Județene pentru Tineret Constanța, la conducerea căreia vine pedelista Cristina Brânzoi și cel al Direcției Județene pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Cultural Național, pentru șefia căreia Daniela Țurcanu Caruțiu, care se bucură de sprijinul PSD, susține proiectul de management pe 28 mai. Tot din luna mai, dar începând cu data de 26, Sanatoriul Balnear de Recuperare Techirghiol are, oficial, un nou manager. Este vorba de democrat-liberala Indiran Logofătu. Județul Constanța, codaș în topul național al prezenței la urne la europarlamentarele din 7 iunie În județul Constanța, 627.398 de cetățeni cu drept de vot sunt așteptați la urne în contextul alegerilor europarlamentare. Dar, spre deosebire de europarlamentarele din 2007, atunci când județul Constanța s-a situat peste media națională în ceea ce privește prezența la urne, în 2009 județul de la malul mării a ocupat un loc rușinos, în coada clasamentului la nivel național. Românii au trimis în PE cinci partide politice (PSD+PC, PD-L, PNL, UDMR și PRM) și un independent (Elena Băsescu). Potrivit datelor centralizate de Biroul Electoral Județean, la nivelul județului Constanța, PSD s-a clasat, în aceste alegeri, pe primul loc, iar PD-L pe poziția secundă, la aproximativ șapte procente distanță. Pe 11 iunie, după luni de tensiuni și tergiversări, ministrul Mediului, Nicolae Nemirschi, semnează ordinul de numire pentru pedelistul Senol Zevri la șefia Agenției de Protecție a Mediului Constanța. Luni, 22 iunie, deputații PNL cer conducerii Camerei Deputaților aprobarea cererii de începere a urmăririi penale împotriva ministrului Tineretului și Sportului, Monica Iacob Ridzi, pe care o acuză de delapidare și abuz în serviciu contra intereselor publice pentru cheltuielile efectuate pentru organizarea „Zilei Tineretului”. În acest sens va fi constituită o comisie de anchetă care să analizeze modul în care au fost cheltuiți banii publici pentru acest eveniment. (Va urma)