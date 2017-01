Reţea de apă pentru cinci cartiere noi din Valu lui Traian

Rețea de apă pentru cinci cartiere noi din Valu lui Traian

Conducerea administrației locale Valu lui Traian are în vedere extinderea rețelei de apă pentru cinci cartiere din comună. Potrivit unui anunț de licitație, reprezentanții primăriei caută compania care se va ocupa de partea de proiectare și execuție a lucrărilor de înființare a rețelei de alimentare în conformitate cu studiul de fezabilitate realizat. Proiectul are o valoare de 2.564.280 de lei, iar lucrările vor cuprinde extinderea rețelei pe 15.280 metri de stradă. Zonele care fac obiectul acestei investiții sunt Lotizarea Crețoiu, Pădurii, Zona C, Cartierul Tineretului, Zona Industrială și Lotizarea Amurgului. Cei care doresc să participe la această licitație își pot depune oferta până pe 17 ianuarie 2013, ora 10.00.