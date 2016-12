Restanţierii din Mangalia ar putea fi debranşaţi de la sistemul public de termoficare

1

Viitorul este electric!

Nu cred o iota. Gazul in RO este o resursa scumpa si rapid epuizabila. Solutii de viitor: www.epanouri.ro Debransarea este solutia. Sunt in piata centrale pe inductie, boilere inductie, tehnologia infrarosu, panouri marmura cu inertie termica mare, folii incalzire in pardoseala. Enel-ul italian va fi obligat sa accepte racordari la retea cu sisteme hibride de generare energie electrica verde si ieftina! De ce sa platim 30.000 lei o racordare si TRAF -ul sa intre in proprietatea "statului"?! Cu 17.000 lei va instalam o eoliana de 2 kwh-sistem complet...Va recuperati investitia in primul an.