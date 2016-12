Reprezentanţi ai Prefecturii din Edirne, oaspeţi ai liderilor UDTR

1

Arta moderna a propagandei

Ar fi foarte potrivit daca comunitatea turca sau macar autoritatile statului ar desfiinta megafoanele montate pe moschei cu ne sparg de ani buni urechile si polueaza sonor cand isi trasmit slujbele. Daca asta este tradite sau obicei modern, sa il pastreze cu difuzoarele in Turcia. Razboiul din 1877 s-a incheiat cu pace si buna intelegere, nu cu angajamentul ca peste 137 de ani sa isi transmita slujbele in aer liber la difuzoare. Se aude ceva si la primaria Constanta...? Poeziile or fi ok, difuzoarele nu.