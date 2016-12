Replici acide între Ponta și Iohannis pe tema atacurilor la familii

Miercuri, 12 Noiembrie 2014.

Replici acide între cei doi candidați la alegerile prezidențiale, Victor Ponta și Klaus Iohannis, au avut loc în cadrul dezbaterii televizate de la Realitatea TV de marți seara, cei doi acuzându-se reciproc de atacuri asupra familiilor."Domnule Ponta, văd că ați făcut o fixație pe familia mea. Vă legați de soacra mea, care nu cred că va fi fericită să afle cât e pensia medie, că tot 350 de lei primește și restul primește de la mine, cum nici părinții mei nu sunt mai fericiți că ați trimis echipă tv să îi filmeze acolo unde locuiesc, în locuința din mansardă, nu cred că faceți bine", a spus Iohannis.În replică, premierul a afirmat că nu a discutat despre familia lui Iohannis, excepție făcând pensia soacrei acestuia, și i-a cerut candidatul ACL să-i ceară scuze soției sale, Daciana Sârbu, după ce în ziarul de campanie al ACL au apărut articole defăimătoare la adresa familiei Ponta."Ați spus că am zis ceva de familia dumneavoastră, dar n-am vorbit niciodată absolut nimic, pur și simplu v-am întrebat pentru că v-am auzit ieri că ați spus că are o pensie de 300 de lei și am întrebat-o imediat pe doamna ministru Plumb și mi-a zis nu, nu are atât. Eu n-am trimis, eu n-am camere. Acesta este ziarul dumneavoastră de promovare. Vreau să vă rog un lucru, că soția mea este aici în platou — "Victor Ponta și Daciana Sârbu au comis falsuri prin omisiune" (titlu al articolului din ziarul de campanie al ACL), ați depus plângere penală împotriva soției. (...) Pot să vă rog să-i cereți scuze soției mele, că nu are nicio vină?", a spus liderul PSD.Iohannis i-a transmis lui Ponta să-și ceară scuze pentru acuzațiile pe care i le-a adus, punctând că abia apoi va face și el acest gest."Așa cum dumneavoastră n-ați trimis echipă să filmeze casa în care stau părinții mei, așa nici eu n-am trimis pe nimeni să vă defăimeze. Imediat după ce dumneavoastră vă cereți scuze în numele echipei dumneavoastră că m-ați făcut vânzător de copii și traficant de organe, imediat ce vă cereți scuze că ați spus că nu sunt un bun român, imediat ce vă cereți scuze că nu sunt un bun ortodox, că sunt protestant, imediat o să-mi cer și eu scuze pentru afirmațiile din acea gazetă de campanie. Ați făcut cea mai mizerabilă campanie care s-a făcut vreodată în România", a susținut liderul PNL."Eu niciodată nu v-am făcut vânzător de copii", a replicat Ponta, scrie Agerpres.