Repartizarea banilor către primăriile din Constanţa ar putea fi blocată. Care este motivul

Repartizarea banilor către primăriile din Constanța ar putea fi blocată. Care este motivul

Repartizarea banilor de la Consiliul Județean Constanța către primăriile din județ a fost mereu obiect de dispută între partide. Așa s-a întâmplat și în cadrul ultimei ședințe de Consiliu Județean unde au existat discuții și chiar acuzații privind împărțirea sumelor către primăriile din județ.Astfel, consilierul liberal Cristy Baisan s-a abținut de la vot, pe motiv că banii sunt acordați preferențial, în funcție de culoarea politică. Mai mult, Baisan a amenințat că va ataca hotărârea în cauză în contencios administrativ.„Repartizarea s-a făcut incorect, cu încălcarea legii. Primăriile conduse de social-democrați au primit cei mai mulți bani, fără a exista un temei care să justifice aceste alocări. Principalele criterii luate în calcul la repartizarea banilor sunt numărul populației și intravilanul, din considerente ce țin de asigurarea infrastructurii și a utilităților. La acestea se adaugă și alte criterii. Remarc faptul că socotelile nu au nicio legătură cu realitatea, și se referă doar la apartenența politică”, a spus Cristy Baisan.Absent la ședința în cauză deoarece se afla la o altă ședință la București, ieri, președintele CJC, Horia Țuțuianu, a reacționat. Printre altele, el a precizat că repartizarea se realizează în funcție de analiza făcută de Comisia de Analiză a Solicitărilor Unităților Administrativ-Teritoriale. Practic, el a explicat traseul unor asemenea solicitări de la primării și a spus că acestea sunt primite de șeful CJC care, la rândul său, le transmite către comisia abilitată pentru dezbatere. Din această comisie fac parte reprezentanți ai tuturor formațiunilor politice prezente în Consiliul Județean.De altfel, și colegii de partid din PNL ai lui Cristy Baisan, consilieri județeni, au votat proiectul în cauză pe considerentul că acesta a fost discutat și analizat anterior în comisia de specialitate, iar eventualele diferențe urmează să se regleze la viitoarea ședință.„Așadar, există transparență totală. Este inadmisibil ca, acum, după ce au fost analizate și aprobate printr-o hotărâre, adoptată cu 34 de voturi pentru și o singură abținere, solicitările UAT-urilor, conducerea CJC să fie acuzată public că împarte sumele după preferințe și simpatii politice. Consider că unii dintre colegii noștri au intrat deja în campanie electorală și omit că principala activitate a Consiliului Județean este aceea de a lucra pentru cetățean. Am marea rugăminte ca domnul Baisan să vină cu ceva constructiv în ședințele Consiliului Județean cum ar fi un proiect pentru județul Constanța și locuitorii acestuia. Îi recomand, de asemenea, colegului meu să nu blocheze pe final de an activitatea primăriilor care au primit fonduri în ultima ședință de consiliu, printr-o acțiune în contencios administrativ”, a declarat președintele Consiliului Județean Constanța, Horia Țuțuianu.Ce sume au primit primăriileReamintim că, în ultima ședință de Consiliu Județean, au fost alocate fonduri către 58 de autorități locale din județ, iar fondurile distribuite au fost pentru reabilitarea rețelelor de apă, canalizare, energie electrică, drumuri, școli sau grădinițe, în funcție de solicitările primite, dar și în funcție de sumele alocate de către Direcția Generală a Finanțelor Publice Constanța, mai exact, suma de 7.940.000,00 lei.Cei mai mulți bani, respectiv, 350.000 lei, au fost distribuiți comunei Cogealac, în timp ce Cumpăna, Gîrliciu, Limanu și Murfatlar au primit câte 300.000 lei. Următoarele pe listă au fost primăriile Ciobanu, Hârșova și Tortoman, care au de primit câte 250.000 lei fiecare, iar către localitățile 23 August, Castelu, Ciocârlia, Mihail Kogălniceanu, Medgidia, Mereni și Ovidiu urmează să fie virate sume de câte 200.000 lei pentru fiecare unitate administrativă.Tot la această repartiție, au fost distribuiți câte 150.000 lei către primăriile Albești, Amzacea, Băneasa, Corbu, Crucea, Istria, Lipnița, Ostrov și Rasova, iar localitățile Adamclisi, Agigea, Aliman, Cerchezu, Chirnogeni, Cobadin, Cuza Vodă, Deleni, Ghindărești, Independența, Lumina, Negru Vodă, Pecineaga, Peștera, Săcele, Saligny, Saraiu, Seimeni, Siliștea, Techirghiol, Topalu, Topraisar și Valu lui Traian au primit câte 100.000 lei.De asemenea, comunele Horia și Ion Corvin au primit câte 70.000 lei, în timp ce administrațiile publice locale Bărăganu, Comana, Costinești, Grădina, Mihai Viteazu, Nicolae Bălcescu, Oltina, Pantelimon și Vulturu vor primi câte 50.000 lei.Rămâne de văzut dacă banii vor ajunge în vistieria primăriilor sau sumele alocate vor fi blocate prin inițierea unei acțiuni în justiție.