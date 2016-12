Repartiţia locuinţelor ANL, motiv de scandal pentru PSD Mihail Kogălniceanu

Repartiția locuințelor ANL, motiv de scandal pentru PSD Mihail Kogălniceanu

În loc să fie motiv de bucurie că unii oameni care visau de mult timp să se mute în casă nouă vor primi cheile de la 29 de locuințe de tip ANL, procedura de repartiție care va avea loc peste câteva zile a iscat motiv de scandal în localitatea Mihail Kogălniceanu. Tot tărăboiul a pornit de la mai mulți membri ai PSD, oameni de bază ai fostului primar.În urmă cu câteva zile, Organizația PSD din Mihail Kogălniceanu a postat mai multe nume care ar urma să beneficieze fără drept de aceste locuințe, în ședința Consiliului Local care va avea loc, sâmbătă, 28 februarie. Aceștia afirmă că nu a fost convocată o comisie de evaluare, care trebuia convocată potrivit unei HCL din 24.09.2012, și că nu au fost realizate criteriile de repartizare a locuințelor.În replică, cei care fac parte din Comisia Socială de Analiză a cererilor de locuințe ANL spun că este vorba despre o răzbunare, deoarece unii dintre cei care nu au fost declarați eligibili sunt apropiați ai PSD și, implicit, ai fostului primar Iosif Valer Mureșan.„Ca urmare a postării pe pagina de Facebook a Organizației PSD Mihail Kogălniceanu din data de 19.02.2015, cu privire la repartizarea blocului ANL 2 aflată pe ordinea de zi a ședinței de Consiliu Local Mihail Kogălniceanu din data de 28.02.2015, ora 14.30, convocată la sediul instituției, vă informăm respectuos: criteriile pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, în regim de închiriere prin ANL au fost aprobate conform prevederilor Hotărârii de Consiliu Local nr. 33/20.05.2010 - Hotărâre inițiată de către domnul Valer Iosif Mureșan în timpul mandatului său de primar. Precizăm că acestei Hotărârii nu i s-au adus modificări ulterioare.Respingem acuzația de repartizare a locuințelor ANL „pe furiș”aducând mai multe argumente. La sediul Primăriei s-a afișat invitația către toți consilierii de a participa la analizarea dosarelor depuse alături de ceilalți membrii ai comisiei. Proiectul de hotărâre privind repartizarea locuințelor ANL și documentația aferentă a fost înaintată celor 17 membri ai Consiliului Local Mihail Kogălniceanu spre a fi supusă aprobării în ședința din 28 februarie, ședință care este publică. Lista cu beneficiarii locuințelor ANL se va aproba de către Consiliul Local, adică de cei 17 consilieri, și nu de către primarul comunei”, au transmis cei care fac parte din Comisia Socială de Analiză a cererilor de locuințe ANL.Proiect pentru construcția altor trei blocuriLa rândul ei, șefa administrației publice locale, Ancuța Belu, a spus că regretă că unii oameni se lasă influențați politic în loc să privească latura umană și condițiile sociale de care s-au ținut cont atunci când s-a întocmit lista beneficiarilor ce vor urma să se mute în casă nouă.„Regret că unii oameni se lasă influențați politic. În comuna Mihail Kogălniceanu au fost construite două blocuri de către Agenția Națională a Locuințelor și nu de fostul primar Iosif Valer Mureșan de la PSD așa cum lasă unii să se înțeleagă. La timpul respectiv, obligația primăriei și a consiliului local a fost de racordare la utilități, lucru pe care domnul Mureșan nu l-a făcut nici la primul bloc ANL, acolo unde chiriașii au suportat pe cheltuiala lor aceste branșamente. În acest moment blocul ANL nr. 2 se reparti-zează după ce va fi aprobată în ședința de Consiliu Local lista cu beneficiarii. Specific că apartamentele sunt la cheie, blocul fiind racordat la toate utilitățile, respectiv, gaze, energie electrică și apă, fiind asigurată și funcționalitatea liftului, condiție prevăzută în contractul încheiat cu Agenția Națională a Locuințelor”, a spus șefa administrației publice din Mihail Kogălniceanu.În plus, primarul liberal Ancuța Belu a precizat că are în plan un proiect prin care s-ar putea construi alte trei blocuri.„Am pregătit documentația pentru construcția a încă trei blocuri, fiecare cu câte 20 de apartamente sau garsoniere. Suntem în grafic cu acest proiect, totul contează de cum vor fi alocați bani la Agenția Națională a Locuințelor. Sigur că îmi doresc tare mult ca toți locuitorii să aibă un acoperiș deasupra capului însă aceste lucruri nu se fac așa repede. Acum vor fi repartizate 29 de locuințe și există în baza noastră de date peste 120 de cereri. Știu că este greu să-i mulțumești pe toți însă eu am speranța că, dacă vom fi uniți lucrurile vor progresa în comuna noastră”, a mai spus primarul Ancuța Belu.