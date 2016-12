Reorganizarea transportului cu maxi-taxi, la mâna Consiliului Local. Ce a propus Tudorel Chesoi

Consilierul local Tudorel Chesoi a propus, la ultima ședință a Consiliului Local Municipal Constanța, un proiect de hotărâre ce vizează reorganizarea transportului în comun. Printre altele, el solicită administrației publice locale să se efectueze un studiu de separare a traselor maxi-taxi de cele ale RATC, astfel încât să se elimine concurența neloială dintre cele două unități de transport.„Proiectul este necesar pentru constănțeni. Prin acest proiect, am propus reorganizarea transportului în comun, în ansamblul său, unde alătur și taximetria. Din bugetul primăriei, din banii constănțenilor, este subvenționată activitatea RATC și constatăm că, în același timp, acceptăm ca microbuzele maxi-taxi să facă concurență, din punctul meu de vedere, RATC-ului. Prin proiectul meu de hotărâre, propun separarea traseelor pentru microbuzele maxi-taxi față de traseele RATC, așa încât să nu se mai întâlnească în aceeași stație un autobuz al RATC care merge cu 1,5 lei pentru că are costuri mai mari de funcționare și un microbuz, o activitate privată, dar care merge cu 1 leu. Mie mi se pare că este o concurență neloială și ne tăiem singuri creanga financiară de sub noi, ca să spunem așa”, a declarat Tudorel Chesoi.Totodată, în opinia sa, deoarece microbuzele maxi-taxi au un număr mare de locuri, trebuie să fie asimilate unui mijloc de transport în comun.„În Constanța, sunt vreo 2.000 de taxiuri, iar cele 86 de microbuze maxi-taxi afectează în mod grav activitatea taximetriștilor, deoarece șoferii opresc intempestiv oriunde li se face cu mâna. Ca să nu spun că, în acest fel, pun în pericol și viața participanților la trafic. Așadar, este mare nevoie de o reorganizare și reguli clare pentru tot transportul RATC, maxi-taxi sau taximetre din Constanța”, a mai explicat consilierul local Tudorel Chesoi.