Renunţă CJC la acţiunile de la Aeroportul Mihail Kogălniceanu?

Renunță CJC la acțiunile de la Aeroportul Mihail Kogălniceanu?

Consiliul Județean Constanța ar putea renunța la acțiunile pe care le deține la Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu, dacă aleșii județeni vor vota un proiect de hotărâre ce urmează să fie inițiat de reprezentanții PMP.Liderul PMP Constanța și, totodată, vicepreședinte al CJC, Claudiu Palaz, a anunțat, vineri, că va depune în cadrul ședinței de Consiliu Județean din luna august, un proiect de hotărâre prin care să solicite demararea procedurilor de cedare a celor 20% din acțiunile Aero-portului Internațional Mihail Kogălniceanu Constanța, deținute de Consiliul Județean Constanța, în favoarea Statului Român, prin Ministerul Transporturilor.„În cadrul ședinței de ieri a PMP Constanța, am discutat cu colegii din cadrul partidului despre acest proiect de hotărâre de Consiliu Județean și, în unanimitate, am hotărât că este necesară promovarea lui. În contextul geopolitic actual, PMP Constanța consideră că cedarea în favoarea Statului Român a celor 20% din acțiunile pe care le deține Consiliul Județean Constanța din Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu Constanța, este oportună. Preluarea acestor acțiuni de către CJC, considerăm că s-a făcut fără o analiză economică și impact strategic pentru județul Constanța, și pur și simplu din interese personale și orgolii. Voi depune în cadrul ședinței Consiliului Județean un proiect de hotărâre prin care să se aprobe demararea procedurilor pentru cedarea către Statul Român a celor 20% din acțiunile pe care le deține CJC din Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu Constanța”, se spune într-un comunicat de presă transmis de PMP Constanța.Cu toate acestea, reprezentanții PMP nu au precizat și problemele care ar sta la baza unui asemenea transfer sau, altfel spus, avantajele pe care le-ar avea CJC dacă ar scăpa de aceste acțiuni.În plus, rămâne de văzut dacă formațiunea politică cu care este în alianță la Constanța, în speță, PSD, va fi de acord cu o asemenea propunere ținând cont că cei care au luptat pentru ca cele 20% din acțiuni să revină CJC au fost chiar social-democrații constănțeni.Cum au ajuns acțiunile la CJCParlamentul României a aprobat prin Legea numărul 332 din 22 noiembrie 2007 transmiterea cu titlu gratuit a unui pachet de acțiuni de 20% deținute de stat la Societatea Națională Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu către județul Constanța.Propunerea legislativă a aparținut parlamentarilor PSD Constanța, Corneliu Dida, Eduard Martin și Alexandru Mazăre.Datorită acestor acțiuni, Consiliul Județean deține un reprezentant în Adunarea Generală a Acționarilor, ceilalți patru fiind de la Ministerul Finanțelor, Fondul Proprietatea și Ministerul Transporturilor, câte doi.În altă ordine de idei, la cinci ani de la preluarea acestor acțiuni, CJC intenționa să preia și acțiunile deținute de minister, lucru care, însă, nu s-a mai întâmplat.La vremea respectivă, președintele CJC, Nicușor Constantinescu, spunea că aeroportul s-a dezvoltat foarte bine de când CJC deține acțiuni.„Vrem să trecem acțiunile aeroportului Mihail Kogălniceanu la Consiliul Județean pentru că trebuie să existe o strategie și în ceea ce privește tarifele și în ceea ce privește transportul de mărfuri și de persoane și să mărim traficul în aeroportul Mihail Kogălniceanu. De când avem 20% din acțiuni, am reușit prin acțiunile CJC să aducem companii de renume, printre care Ryanair, care au mărit traficul pe ae-roportul Mihail Kogălniceanu. Când am preluat noi acțiunile la aeroport era un trafic de 34.000 de pasageri pe an și acum, în 2012, am ajuns la 280.000 de pasageri pe an. În momentul în care depășim 500.000 de pasageri pe an înseamnă cel puțin câteva milioane de euro pentru județul Constanța”, afirma Nicușor Constantinescu.