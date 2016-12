Remus Cernea mai vrea un mandat şi candidează independent

Remus Cernea mai vrea un mandat și candidează independent

Deputatul Remus Cernea și-a depus, la Biroul Electoral Municipal, candidatura pentru un nou mandat parlamentar în Camera Deputaților.Cernea și-a adus cele peste 22.000 de semnături pe care afirmă că le-a adunat în susținerea candidaturii sale în trei valize, ca un semn de protest față de prevederile actuale ale legislației electorale."A fost un coșmar. Este o înfrângere pentru democrația din România că trebuie să venim cu geamantane pline de semnături, de hârtii. Consumăm atâta hârtie, atâta energie pentru ce? Sunt mijloace birocratice care, de fapt, maschează numeroase fraude politice. Dumneavoastră presa ați relatat despre fraudele la vot, în atâția ani, eu am relatat despre fraudele din plen tot la vot, la voturile din plen sau la voturile de la comisii. Este inadmisibil că așa ceva se întâmplă în România. Țara noastră este singura din lumea democratică în care sunt cerute atât de multe semnături. Am reușit să strâng peste 22.000, dar vă spun că au fost două luni de coșmar, am stat de dimineața până noaptea târziu cu voluntarii pe străzi, am mers prin cluburi, la concerte, pe oriunde am putut. A fost extrem de costisitor ca timp, ca energie și ca bani", a declarat Remus Cernea, citat de Agerpres.El a precizat că în calitate de deputat a depus, alături de Theodor Paleologu, o inițiativă legislativă care vizează scăderea numărului de semnături pentru o candidatură.