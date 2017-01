Remanierea ministrului de Interne Dan Nica aruncă în aer parteneriatul de guvernare dintre PD-L şi PSD

Cronica unei coaliții eșuate

Remanierea ministrului de Interne Dan Nica aruncă în aer parteneriatul de guvernare dintre PD-L și PSD

Scandalul declanșat ieri dimineață în urma anunțului de remaniere a ministrului de Interne Dan Nica, făcut de premierul Emil Boc, la ora 11.00, la ieșirea de la ședința coaliției de guvernământ, a monopolizat, ieri, întreaga scenă politică. Motivul invocat de primul ministru a fost acela că, în mandatul de doar câteva luni al lui Nica, a crescut rata infracționalității în detrimentului liniștii și siguranței cetățeanului, dar a amintit totodată și declarațiile pe care ministrul le-a făcut în cursul zilei de duminică cu privire la încercarea de fraudare a alegerilor prezidențiale.Referitor la ipoteza fraudării alegerilor, prin turism electoral, lansată de ministrul Dan Nica, premierul Boc a precizat că ea nu are acoperire în realitate și reprezintă o afirmație deosebit de gravă. O mutare politică marca Traian Băsescu Totodată, menționăm că primul ministru solicitase ieri PSD-ului ca în termen de 24 de ore de la remanierea lui Nica să vină cu o nouă propunere pentru conducerea Ministerului Administrației și Internelor (MAI), în conformitate cu prevederile protocolului coaliției de guvernământ. În cazul în care partenerii de guvernare social-democrați nu vor face acest lucru, premierul ar putea opta pentru varianta unui interimat la conducerea MAI, iar numele vehiculat aici a fost cel al democrat-liberalului Vasile Blaga, care conduce, în prezent, Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuinței. Acest aspect a provocat ieri o nemulțumire majoră în rândul social-democraților, liderul PSD Mircea Geoană declarând, la doar câteva minute după anunțul făcut de Boc, că gestul remanierii lui Nica nu e decât o „mutare politică” dictată atât primului ministru, cât și PD-L-ului de către președintele Traian Băsescu, „în condițiile scăderii în popularitate și în condițiile încercării evidente de a frauda alegerile”. Mai mult, Geoană a susținut că Băsescu i-ar fi comandat lui Boc să ia decizia remanierii lui Nica pentru a-l pune pe Blaga pe această funcție. PD-L nu vrea ruperea coaliției În jurul orei 13.00, vicepreședintele Biroului Permanent Național (BPN) al PD-L, Gheorghe Flutur, a declarat că PD-L nu dorește ruperea coaliției și a solicitat social-democraților să nu provoace o criză politică „dintr-o nervozitate personală”. De remarcat este faptul că vorbim despre ministerul cel mai „văduvit” în decursul unui an și asta deoarece, în nici 12 luni de la formarea Guvernului, la conducerea MAI s-au perindat Gabriel Oprea, Liviu Dragnea și Dan Nica, pentru acesta din urmă preșe-dintele Băsescu semnând, pe 11 februarie, ordinul de numire în funcție. Duvăz anunță sprijinul necondiționat al PSD pentru Dan Nica La jumătate de oră de la declarațiile lui Flutur, purtătorul de cuvânt al PSD, Bogdan Nicu-lescu Duvăz, a declarat, după ședința BPN a PSD, că social-democrații își mențin sprijinul politic pentru Dan Nica și așteaptă ca premierul Emil Boc să revină asupra deciziei de a-l remania. Duvăz a spus că cine își asumă un asemenea gest unilateral, de a schimba un ministru, înseamnă că a încălcat protocolul de colaborare și își asumă toate consecințele. „Emil Boc are 24 de ore să revină asupra deciziei”, a adăugat Duvăz. Ulterior acestui anunț, social-democrații au participat la reuniunea grupului parlamentar al PSD, pentru ca după aceea să ia parte la ședința Comitetului Executiv. Țara piere… Hrebenciuc se piaptănă Tot ieri, pe fondul scandalului iscat între cele două partide de guvernământ, șeful statului, Traian Băsescu, a declarat că ar fi bine ca PD-L și PSD să stea cu picioarele în apă rece, sugerând oarecum o detensionare a relațiilor dintre cele două formațiuni politice. În replică, Viorel Hrebenciuc, liderul deputaților PSD, i-a recomandat președintelui „să stea cu capul în apă rece” pe motiv că „tot timpul este beat”. Declarațiile lui Hrebenciuc nu fac decât să confirme prostul gust care pare să guverneze ieșirile publice ale pesedistului. În plus, ele dovedesc o atitudine neadecvată la situații care reflectă realmente o criză a clasei politice românești și care, prin urmare, nu-și are rostul într-un astfel de context. Pesediștii forțează criza din coaliție pe principiul „totul sau nimic” După trei ore de ședință în cadrul Comitetului Executiv al partidului, președintele PSD Mircea Geoană a declarat, la ora 20.00, că PSD îl susține în continuare pentru mandatul de ministru de Interne și pentru funcția de vicepremier pe Dan Nica, a cărui remaniere nu există din punctul de vedere al PSD și, mai mult decât atât, dacă președintele Băsescu va accepta remanierea sa, coaliția de guvernământ se va rupe. În plus, în cazul în care Nica nu va fi menținut în funcție, toți miniștrii PSD ai actualului Executiv își vor înainta demisiile. Mircea Geoană a ținut să precizeze că partidul merge, în situația de față, pe principiul „totul sau nimic”. Ruperea coaliției, pusă pe seama lui Băsescu Interesant de observat e, însă, modul în care social-democrații au deturnat atenția opiniei publice de la un subiect deosebit de grav, așa cum este ipoteza fraudării alegerilor prezidențiale, la cel conform căruia premierul Emil Boc nu ar avea, de fapt, posibilitatea de a remania un ministru PSD. Astfel, Geoană a declarat că decizia de remaniere anunțată ieri diminea-ță de premierul Boc ar ascunde, de fapt, interesele lui Băsescu și nu ar fi în conformitate cu prevederile Constituției, și nici cu cele ale protocolului dintre PD-L și PSD, unde se specifică faptul că orice decizii cu privire la revocarea miniștrilor se pot lua numai cu acordul părților, iar în cazul a ceea ce el a numit eventuala schimbare a compoziției Guvernului, deciziile pot fi luate „numai cu acceptul președintelui și, în cazul în speță, numai cu acordul Parlamentului României”. Ceea ce nu a adus, însă, în discuție, Geoană, este că premierul a dat Partidului Social Democrat un termen de 24 de ore pentru a veni cu altă propunere pentru conducerea MAI. Cu alte cuvinte, insistând pe ideea de schimbare a componenței Guvernului și amenințând cu demisia tuturor miniștrilor PSD, Geoană a preferat să întindă la maximum nervii unei coaliții de guvernare care, iată, în prag de alegeri prezidențiale, pare să nu mai reziste în fața tensiunilor politice create chiar în sânul său. De precizat este și că liderul PSD a subliniat că decizia de remaniere a lui Nica este în mâinile șefului statului și că eventualul său acord cu această decizie echivalează cu ruperea protocolului de guvernare.