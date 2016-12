"Regula că guvernele trebuie să fie politice este esenţială pentru democraţie"

Vasile Dîncu:

"Regula că guvernele trebuie să fie politice este esențială pentru democrație"

Regula că guvernele trebuie să fie politice este esențială pentru democrație, iar executivele formate din independenți apar în situații de criză, a afirmat, ieri, vicepremierul Vasile Dîncu, ministru al Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.„Apar foarte rar guverne de independenți, care pot fi numite guverne tehnocratice. Apar în situații de criză și nu aceasta este regula politicii. Regula politicii este, și cred că așa se dezvoltă democrația, să avem gu-verne cu un plus de legitimitate, guverne care sunt rezultate din alegeri. Ceea ce am făcut noi acum, la Guvern, a fost un experiment. Cred că am făcut și foarte multe lucruri bune. Ne-am chinuit să construim acolo unde am găsit lucruri nefăcute, să rezistăm la crize, am comunicat bine cu Parlamentul. Sigur că, în campanii electorale, partidele vor găsi cel mai simplu să facă o critică a Guvernului tehnocrat și întotdeauna a Guvernului care există în loc. Dar trebuie să avem guverne politice, care să aibă în spate o voință politică și Parlament puternic, pentru că altfel nu se va dezvolta România. Sigur că au fost și Guverne cu 75%, la un moment dat, susținere parlamentară, care nu au reușit să modifice România, dar și atunci n-au reușit să modifice lucruri importante, pentru că nu a existat în spate o înțelegere între partidele care existau în acea coaliție foarte mare. Deci nu întotdeauna numărul rezolvă acest lucru, dar regula că guvernele trebuie să fie politice este una esențială pentru democrație. Celelalte lucruri sunt excepții”, a spus ministrul Vasile Dîncu.