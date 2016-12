"Regret că nu am putut pune în practică regionalizarea"

1

Slava Ție,Dumnezeule

Multumesc America ,multumesc Europei civilizate ca au salvat Romania inca o data in istoria ei.In ultimii 156 de ani Occidentul s-a aratat interesat de existenta unui stat unitar la rasaritul Europei.Europa civilizata a avut si are un interes in Romania.Un stat semifeudal,conflicte interetnice si religioase la granita Eurpoei,instabilitate generala in Balcani,state feudale fragmentate, inseamna praf de pusca si probleme in restul continentului.Fara interventia statelor occidentale,Romania ar fi fost in pragul descompuneri,ca Ucraina.Nu poti sa construiesti o casa de la acoperis in jos.Nu poti sa fragmentezi/sa regionalizezi o tara daca nu exista responsabilitate politica,daca politicienii/cetatenii nu au inteles ce inseamna democratie sau stat de drept.Sa ne inchipuim cum ar fi aratat un stat regionalizat(Romania),cu provincii aproape autonome,unde baroni ca Nichita,Mazare,Nicusor Constantinescu,Frunzaverde,etc ar fi fost "alesi" si "realesi" la nesfarsit.La Iasi,politia locala era deja la dispozitia lui Gheorghe Nichita.Urmatorul pas ar fi fost infiintarea "Regimentului de puscasi Nichita" La Constanta am vazut cateva imagini unde Raducu Popescu statea preș/aplecat de spate in fata lui Mazare(verificati imaginile).Regionalizarea nu o face PSD-ul(USL-ul,partidul unic).Regionalizarea se face cu participarea tuturor fortelor politice si cu acordul cetatenilor.Ne-a trecut glontul pe la ureche.In anul 2011,baronul local Nicusor Constantinescu a incercat marea cu degetul. Isi dorea autonomia Dobrogei(vezi si ziarul Telegraf).De la autonomie pana separatistii cu automatul pe umar,la omuletii verzi si la "ajutoarele fratesti" straine nu mai ramanea decat un pas.Inca avem multe de invatat pana sa trecem la regionalizare.Multumesc Doamne !