Regiunile din România trebuie să fie funcţionale până în decembrie 2013

"presedinte"? de regiune...

de ce nu imparat? Fiti mai modesti. Guvernator sau prefect e mai corect. In acest caz, poate ca veti scoate Vrancea si Buzau din regiunea "sud-est" si veti adauga Calarasi si Ialomita (la est de Mostistea). Eventual, de la limita sudica dintre jud. Buzau si Braila trasati o limita spre sud, pina atinge Dunarea. ce e la est apartine de Constanta, ce e la vest apartine da Bucuresti. Buzaul poate intra in regiunea cu Bucurestiul, Vrancea in Moldova. Ramin Dobrogea, Galati, Braila si estul Baraganului (Calarasi/Ialomita) la Sud-est... Si cum rescrieti Constitutia? Incalcand principiul separarii puterilor in stat? hai sa fim seriosi...