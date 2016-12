Regiunea Dobrogea - cine o susţine şi pe ce atuuri mizează

2

...sa se faca regionalizarea, dar in folosul Tarii!

....asa cum este croita regionalizarea si cum se tot discuta, regionalizarea este o problema...ce se va naste..... moarta! Prin urmare avem judete, cu aparat birocratic excesiv (nimeni insa nu recunoaste pentru ca politicienii nostri nu sunt cinstiti), se vor crea cele 8-10 regiuni care vor avea alti angajati, poate zeci de mii, si Dv. spuneti ca va scadea birocratia? ...Ca problemele noastre vor fi rezolvate mai rapid?...Depinde ale cui! Ale politicienilor, da! dar oamenii simpli vor fi afundati mai mult in...ceata democratiei originale pe care o tot construim de doua decenii! Eu vreau regionalizare dar asa: se desfiinteaza județele, se infiinteaza plasele sau raioanele, cum este in toata lumea, ca sa nu-l mai trimitem pe om sute de km sa rezolve problemele. In felul acesta institutiile statului vin efectiv mai aproape de cetatean! Daca facem si regiuni si vom avea si judete, va fi nebunie curata! ...Va fi foarte bine pentru politicieni, ca-si mai trag o plapuma pe ei...dar noi, restul ce facem?...daca se va face asta, prin comasarea judetelor si transferul unei parti a autoritatii la nivelul unor unitati accesibile omului, si se vor pastra si denumiri romanesti, istorice- Dobrogea, Moldova de Jos, Moldova de Sus, Maramures...etc, atunci totul va fi OK si vom vota. Daca nu, insa sa va asteptati la surprize mari la Referendum. Romanii s-au mai desteptat intre timp, si stie ce vrea, stie cum trebuie sa arate constructia Tarii sale....numai ca, voi politicienii, liderii vostri de opinie nu-l lasati sa spuna nimic! Nici macar ce-l doare!...vorbiti tot voi in numele lui...nu se construieste asa o Tara! ...asa se dărîmă...........