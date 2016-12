Regina Ana nu poate fi decorată post-mortem de preşedintele Iohannis

1

SLUGARNICIE POLITICIANISTA

faptul ca " cutumele " nu permit ca iubitul nostrum presedinte si gvernul sau nu pot sa faca ce au intentionat este un fapt pozitiv . Dar noi avem dreptul sa ne spunem parerea . Raposata Ana de Bourbon nu a fost si nu este regina . A fost sotia ex-regelui Mihai care , la fel ca tatal sau carol al II-lea s-a dovedit la fel de nedemn . Nu putem ignora cuvintele lui Pamfil Seicare care a scris in cartea sa " Istoria PNT" : " De la 1918 pana in 1940 cand a inceput hartanirea Romaniei Mari , s-a lasat asupra tarii , ca un blestem , umbra lui Carol al II-lea iar Mihai a completat opera tatalui , ducand tara in robia moscovita . Biet neam eroic si fara noroc , ce crunt a ispasit devotamentul inchinat institutiei monarhice .Din 1930 a inceput trivializarea functiei regale , a disparut majestatea sa ". Dumnezeu s-o odihneasca pe raposata Ana , dar nu pe cheltuiala statului roman , pe cheltuiala unui popor lipsit de sisteme de sanatate si invatamant si cu un nivel de trai , cel mai scazut din Europa . Romania si Biserica Ortodoxa nu au nicio obligatie morala sau materiala fata de o straina care n-a facut nimic pentru Romania . Ce treaba are statul cu familia fostului rege Mihai ? N u e destul ca in mare graba a retrocedat asa zisei " Familii regale " mosiile , padurile , castelele si alte valori , toate facute pe seama romanilor ? Cum sa organizezi funeralii militare unei persoane care n-a fost nici macar cetatean roman ? Am uitat asa de repede ca fostul rege Mihai , cu putin timp inainte de 1989 a fost la Budapesta si a semnat rusinoasa " declaratie " prin care se recunoastea dreptul Ungariei asupra Transilvaniei ? Tot circul monarhist la care asistam , nu face alceva decat sa demonstreze complicitatea politicianismului romanesc in a lovi tot ce tine de interesele si sentimentele nationale ale poporului roman . La care trebuie sa adaugam lipsa totala de reactie din partea cetatenilor . Continuam sa demonstram slugarnicie fata de tot ce este antiromanesc .