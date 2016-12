Regele Spaniei: României i se cuvine intrarea în Schengen

Ştire online publicată Luni, 13 Iulie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Spania sprijină intrarea României în Schengen, pentru că i se cuvine, date fiind eforturile coerente și susținute care au fost depuse în acest sens de către autoritățile române. Declarația îi aparține regelui Felipe al VI-lea și a fost făcută la un dejun oferit în onoarea președintelui Klaus Iohannis și a soției sale, transmite Digi24.ro.„Atât Regina, cât și eu păstrăm amintiri foarte plăcute de la vizita noastră în România, în calitate de Prințesă și Prinț de Asturia, din iulie 2009, în timpul căreia am simțit cordialitatea și ospitalitatea poporului român, precum și prietenia prin care sunt legate țările noastre”, a declarat, luni, regele Felipe al VI-lea, la dejunul oficial în onoarea președintelui Klaus Iohannis și a soției sale, Carmen Iohannis.Felipe al VI-lea s-a referit și la sutele de mii de cetățeni români care s-au stabilit în ultimii ani în Spania, devenind „comunitatea străină cea mai numeroasă” din această țară.„Prin efortul ei, această comunitate a adus o însemnată contribuție la dinamismul economiei noastre, fapt care merită să fie pe deplin recunoscut”, a spus regele Spaniei.Totodată, regele spaniol a încurajat eforturile președintelui Iohannis din primele luni de mandat în vederea reformelor pentru consolidarea statului de drept.„În urma alegerilor care au avut loc în noiembrie anul trecut, ați primit sprijinul poporului român pentru a vă asuma cea mai înaltă demnitate a țării. România se bizuie pe o democrație solidă, pe o economie deschisă și este un partener activ, conștient de responsabilitățile ce îi revin și solidar în cadrul comunității internaționale. Apreciem și încurajăm fermitatea și eforturile dvs. în cursul primelor luni de mandat, în scopul de a obține un consens pentru avansarea pe drumul reformelor menite să consolideze statul de drept și să îmbunătățească condițiile de viață și bunăstarea cetățenilor dvs.”, a afirmat Felipe al VI-lea.De asemenea, regele Spaniei a subliniat că România a avut, întotdeauna, în Spania „un aliat ferm în aspirațiile sale europene și proatlantice”.„Acum când ambele țări sunt pe deplin integrate în familia europeană, aspirațiile noastre trebuie să se îndrepte către apărarea fermă a nu puținelor interese pe care le împărtășim. Spania, cum bine știți, sprijină intrarea României în spațiul Schengen. Este ceea ce i se cuvine, date fiind eforturile coerente și susținute care au fost depuse în acest sens de către autoritățile române, în poziția de frontieră externă a UE pe care o are România”, a declarat Felipe al VI-lea.„Pe de altă parte, Spania împărtășește îngrijorarea României în ceea ce privește securitatea și respectul față de dreptul internațional în zona estică a UE. Țara mea, ca națiune prietenă și aliată, nu poate decât să sprijine vocația României de a se transforma într-un pol de stabilitate în regiune. De aceea, Spania a contribuit în ultimele luni la eforturile NATO în vederea întăririi securității euroatlantice”, a mai spus el, dând ca exemplu prezența fregatei Almirante Juan de Borbon în septembrie 2014 în apele Mării Negre, alături de nave românești și aliate.Totodată, el a precizat că Spania cunoaște extrem de bine capacitatea de transformare pe care o are politica europeană de coeziune și dorește să pună la dispoziția României cunoștințele și experiența.Regele Felipe al VI-lea a subliniat, de asemenea, excelenta colaborare dintre cele două țări „în prevenirea și neutralizarea celor mai grave amenințări la adresa vieții cotidiene, precum criminalitatea organizată și traficul de persoane”.Suveranul a precizat că în 2016 se împlinesc 135 de ani de la stabilirea relațiilor bilaterale, care au „în față un viitor promițător”.„Am, de asemenea, convingerea că prima dvs vizită în Spania ne va da prilejul să progresăm în întărirea unor legături ce corespund afecțiunii reciproce dintre popoarele noastre și aspirațiile cetățenilor noștri”, a spus în finalul discursului regele Felipe al VI-lea.