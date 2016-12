REFERENDUMUL, verificat cu un soft anti-fraudă

Autoritatea Electorală Permanentă are soft anti-fraudă. Institutia informează că a finalizat procedura de achiziționare a softului pe 30 iulie. Firma care va verifica dacă rezultatele de la refrerendumul de demitere sunt corecte, va fi plătită cu 2.500.000 de lei.Firma a fost aleasă dintre alte nouă, cărora le-au fost transmise invitații de participare la licitație. Autoritatea Electorală Permanentă precizează că transportul listelor electorale se va realiza cu mijloace auto specializate pentru transport de valori, iar întregul proces de arhivare electronică a listelor electorale va fi supravegheat video.Potrivit legii, Autoritatea Electorală Permanentă are obligația să verifice listele electorale utilizate în secțiile de votare, în vederea depistării eventualelor voturi multiple, in termen de 60 de zile de la data referendumului. Dacă se vor constata cazuri de vot multiplu, persoanele în cauză riscă inchisoare de la șase luni la cinci ani.