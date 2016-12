"Referendumul de pe 6 noiembrie, o intoxicare şi o manipulare grosolană a constănţenilor"

7

Pentru domnul "mihai petre"( da CU LITERE MICI)

Domnule "doctor" in drept administrativ, am o intrebare si anume: nu cumva atunci cand se desfiinteaza unitatea administrativ teritoriala se desfiinteaza si limitele acesteia? Eu unu asa am invatat la scoala si pot spune ca am avut profesori care sunt doctoranzi indrept, nu ca ... dumnevoastra....