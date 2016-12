REFERENDUMUL a picat!

8

NC este cretin!

Desi stie ca, din 2004, victoria PSD in alegeri este asigurata de neprezentarea cetatenilor la urne (absenteism endemic), totusi vrea o confruntare electorala cu el insusi, impotriva absenteismului?!!! Pe o problema care nu exista. Sa astepte intii, legea care desfiinteaza judetul si atunci sa faca referendum... Acum, ce rost are, cind sunt doar discutii preliminare? Dar ultimele doua alegeri (presedinte, referendum) arata ca Mazare ar trebui sa-si dea demisia. PSD ocupa -inca- functiile de putere, dar electoratul nu mai e cu el. Cu exceptia batrinilor senili, fanatici si/sau dependenti de pungile cu pui si ulei, zahar, faina! (Fanatici comunisti, totusi?!!!) Batrini senili care si-au dat proba "inteligentei" si "corectitudinii". Si care cistiga alegerile (pentru PZD) doar pentru ca tinerii nu vin la vot. E de tinut minte! Curios, dar nimeni nu spune nimic de nr. de voturi pro si contra. Toti cei prezenti la urne au votat impotriva desfiintarii judetului? Asta chiar ar fi ciudat. Oricum, guvernul ar trebui sa inteleaga faptul ca megajudetele propuse sunt ilogice si nepopulare. Daca vrea impartirea in departamente mari, trebuie revenit la schema traditiilor noastre: Dobrogea, Baragan, Muntenia, Oltenia, Banat etc.