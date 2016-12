Prefectura s-a pronunțat

Referendum pentru demiterea primarului din Cernavodă

Prefectura Constanța a demarat procedurile pentru organizarea referendumului pentru demiterea primarului orașului Cernavodă, Mariana Mircea. La cererea prefectului Claudiu Palaz, instituțiile abilitate trebuie să desemneze până luni câte un reprezentant care să facă parte din comisia de referendum, urmând ca apoi să fie emis un ordin al prefectului. Prefectul Claudiu Palaz a anunțat ieri, în cadrul unei conferințe de presă, că a decis să dea curs solicitării unor locuitori din orașul Cernavodă de a se organiza referendum pentru demiterea primarului Mariana Mircea. La începutul acestui an, un grup de locuitori a strâns semnături pentru organizarea unui referendum pentru demiterea edilului-șef. În martie, primarul Mariana Mircea a făcut plângere penală pentru săvârșirea infracțiunilor de ultraj, fals în înscrisuri sub semnătură privată, instigare publică împotriva inițiatorilor strângerii de semnături de la cetățeni. În luna octombrie, Par-chetul de pe lângă Judecătoria Medgidia a decis însă neînceperea urmăririi penale în dosarul 1141/2009, considerând că din expertizele efectuate „nu rezultă existența unor probe certe și concludente care să contureze aspectele sesizate de reclamantă”. Rezoluția procurorilor de la Medgidia a fost invocată și ieri de către prefectul Claudiu Palaz, care a afirmat că odată ce nu mai planează suspiciuni cu privire la veridicitatea semnăturilor, Instituția Prefectului poate declanșa procedura pentru organizarea referendumului la Cernavodă. În acest sens, prefectul a anunțat ieri că a înaintat deja adrese către Consiliul Județean Constanța, Consiliul Local și Primăria Cernavodă, Judecătoria Medgidia, prin care le solicită acestora să desemneze câte un reprezentant pentru formarea comisiei de referendum. Din comisie va mai face parte și un reprezentant al Prefecturii Constanța. Prefectul a anunțat ieri că în cursul zilei de astăzi va reveni cu adrese către instituțiile vizate pentru a le solicita acestora desemnarea reprezentanților până luni, 21 decembrie. După desemnarea membrilor comisiei, prefectul va emite un ordin privind organizarea referendumului. Prefectul a menționat că în cazul în care se va lovi de refuzul autorităților de a da curs solicitării sale, va face plângere penală împotriva respectivelor instituții. Aseară am încercat să luăm legătura și cu primarul Mariana Mircea pentru a afla punctul său de vedere referitor la decizia prefectului Claudiu Palaz, dar edilul - șef nu a răspuns la telefon.