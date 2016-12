Referendum / „Nu pot vota la un referendum organizat ilegal"

1

Mazare,Porcusor Constantinescu si a lor sleahta

Proiectul privind regionalizarea tarii a fost pus in stand-by de catre guvern dar se pare ca Porcusor Constantinescu ori a auzit el ceva si au inceput sa-i tremure chilotii ca-si va pierde puterea si astfel s-a pus eș pe treaba si facut tot circu asta cu referendumul care miroase a FRICA de la o posta ORI a mai ochit o oportunitate de a mulge fondurile orasului oraganizand chestia asta. Sincer nu ma asteptam ca in orasul Constanta sa locuiasca atatea primate, pt ca altfel nu pot sa le zic astora care au inghitit galusca cu ”trebuie sa mergem la Buzau ca sa ne facem buletinele daca ne regionalizam” si alte ineptii de genu. Consider ca un om care gandeste cat de cat azi nu participa la circ. O intrebare am pt cei care au votat azi, in special pt cei cu NU, daca in C-ta rezultatul votului va fi acel ca populatia din C-ta nu doreste regionalizare si peste 2 ani se va vota in parlament regionalizarea(evident din ordinul UE)ce va fi Constanta regiune sau judet? Eu nu-mi inchipui o situatie in care toata tara va fi impartita in regiuni si Constanta va ramane judet. Sa fim seriosi totusi...