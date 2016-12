Referendum la Costineşti, pe tema exploatării gazelor de şist

2

O masa de manevra

Povestea asta seamana putin cu sperietoarea "se intorc chiaburii" sau "nu ne vindem tara" lansata de Ilici la inceputul anilor '90. Atunci a avut efect. Corneliu Coposu sau papionul lui Ratiu au speriat natiunea. Actiunea propagandistica din anii '90 a avut efect. Influenta adversarilor politici a fost anihilata si partidul unic(FSN) a pus mana pe principalele bogatii ale tarii.Ce a urmat,o sitm cu totii:jaful national si consolidarea oligarhilor sau a "baronilor" locali.In cazul de fata,situatia este asemanatoare.Aici se duce o lupta intre capitalul strain(american in principiu) si oligarhii romani.Si unul si altul se lupta pentru a pune mana pe bogatiile naturale ale Romaniei.Stimati protestatari,va agitati degeaba.Si intr-un caz dar si in altul,noi cetatenii de rand ne alegem cu praful de pe toba.Daca nu sunteti convinsi,spuneti-mi ce avantaj a avut romanul de rand,cand Dinu Patriciu a ajuns petrolistul(J.R.-ul) Romaniei ? Trecerea Portului Constanta in subordinea primariei are acelasi substrat politic.Noi suntem o masa de manevra.Prin protestele noastre sau prin referendum nu facem decat sa legalizam actiunile oligarhilor sau a baronilor locali.