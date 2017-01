Referendum în patru localităţi constănţene

Referendum în patru localități constănțene

Oamenii din patru localități constănțene vor ieși la vot, duminica aceasta, pentru a decide pe cine vor să trimită în Parlamentul României, dar și pentru a-și exprima opinia cu privire la două probleme care îi vizează în mod direct. Concret, este vorba de locuitorii municipiului Mangalia și cei ai comunelor Costinești și Limanu, unde vor avea loc referendumuri de consultare a populației pe tema exploatării gazelor de șist. De asemenea, în ziua alegerilor generale, se va desfășura un referendum și la Mihail Kogălniceanu. Aici, cetățenii vor fi consultați cu privire la înființarea satului Ceres și a satului Sibioara Nouă.„O dată cu alegerile din 9 decembrie vom organiza și acest referendum prin care îi vom întreba pe oameni dacă sunt de acord cu acest demers. Este o procedură mai greoaie, însă trebuie realizată pentru că oamenii se confruntă cu tot felul de probleme din această cauză. În momentul în care vor să facă un credit sau o rată sunt tratați diferit pentru că zona în care locuiesc nu este nici cartier, nici sat. În plus, ne-ar fi mult mai ușor să atragem finanțări și proiecte dacă s-ar face această modificare. Dacă rezultatul referendumului este de 50%+1 pentru inițiativa noastră, va trebui să concretizăm această acțiune printr-o lege organică”, a explicat primarul localității Mihail Kogălniceanu, Ancuța Belu.„Cine va vota DA va însemna că este de acord cu exploatarea“În ceea ce privește localitățile Mangalia, Limanu și Costinești, reamintim că oamenii s-au manifestat împotriva intenției companiei Chevron de a extrage gaze de șist din regiune, chiar și prin proteste de stradă. Astfel, conducerea celor trei administrații locale a decis că organizarea unor referendumuri pe această temă este cea mai oportună variantă.Edilul Mangaliei, Cristian Radu, a declarat recent, într-o întâlnire cu locuitorii orașului, că îndeamnă persoanele cu drept de vot să se prezinte la urne, în data de 9 decembrie pentru a-și exprima acordul sau dezacordul cu privire la exploatarea gazelor de șist, în sudul litoralului.„Municipalitatea a decis organizarea acestui referendum întrucât populația este singura în măsură să decidă în privința oportunității extracției gazelor de șist în această zonă, cu toate implicațiile ce derivă din aceste acțiuni. Referendumul va avea loc în aceeași zi cu alegerile parlamentare pentru a reduce cheltuielile de organizare, dar fac apel la cetățeni să iasă la vot pentru că este foarte important să ne spunem punctul de vedere noi, ca și comunitate. Altfel există riscul să decidă alții în locul nostru”, a menționat primarul Cristian Radu. El le-a cerut locuitorilor Mangaliei să fie atenți la buletinul de vot, să citească bine întrebarea de la referendum și să voteze cu „DA” sau „NU”, în funcție de opțiunea fiecăruia.„Cine va vota DA va însemna că este de acord cu exploatarea gazelor de șist, prin metoda fracturării hidraulice, iar cine va vota NU va însemna că nu este de acord să se foreze pe teritoriul municipiului Mangalia pentru gaze de șist”, a explicat primarul.Potrivit legii, referendumurile vor fi validate dacă se vor prezenta la urne jumătate plus unu din numărul total de alegători înscriși pe listele de vot.