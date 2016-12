Referendum în localitatea care va depozita deşeurile nucleare de la Cernavodă

Referendum în localitatea care va depozita deșeurile nucleare de la Cernavodă

Prefectul Claudiu Palaz a organizat, ieri, în jurul orei 11.00, o conferință de presă pe tema Depozitului Final de Deșeuri de Slabă și Medie Activitate ce se vrea a fi construit în localitatea Saligny. Discuțiile au fost coordonate de către Președintele Agenției Nucleare și pentru Deșeuri Radioactive, Ion Năstăsescu, prefectul Palaz și primarul localității Saligny, Gabriel Tătulescu.În cadrul conferinței, Tătulescu și președintele Agenției Nucleare și pentru Deșeuri Radioactive au anunțat că Primăria Saligny a emis, în data de 2 august, Certificatul de Urbanism pentru întocmirea Planului Urbanistic Zonal în vederea construirii Depozitului. Potrivit declarațiilor lui Ion Năstăsescu, legislația europeană impune țărilor pe teritoriul cărora sunt generate deșeuri radioactive să găsească soluții pentru gestionarea acestora. Astfel, Năstăsescu a menționat că pentru deșeurile rezultate ca urmare a activității curente a centralei de la Cernavodă este necesară construirea unor depozite definitive speciale: un depozit de suprafață ce va stoca deșeurile slab și mediu radioactive și un depozit geologic de mare adâncime pentru deșeurile înalt active. Centrul care se vrea a fi construit la Saligny este de primul tip și va stoca deșeurile radioactive de joasă și medie activitate, adică materiale care au fost folosite în activitatea centralei precum: mănuși, combinezoane, saci din plastic, robineți, bucăți de țeavă, etc. Acestea vor fi puse în containere speciale și betonate pentru a elimina orice pericol. Clădirea va deservi doar necesitățile de depozitare ale Centralei de la Cernavodă pentru activitatea Reactoarelor 1 și 2, urmând să găzduiască și deșeurile produse la Reactoarele 3 și 4, în momentul în care acestea vor fi date în exploatare. Locația a fost aleasă ca urmare a unor studii, în Dobrogea fiind identificate 37 de zone propice pentru demararea unui astfel de proiect. În urma aplicării criteriilor de selecție, numărul acestora a fost redus la trei amplasamente candidat, pe raza localităților Saligny, Cer-navodă și Mireasa. Saligny a fost declarat amplasament favorit într-un final, datorită proximității față de centrală și precipitațiilor reduse din zonă. Amplasamentul DFDSMA, cu toate dependințele, va ocupa aproximativ 40 de hectare, depozitul propriu-zis întinzându-se pe 20 de hectare. Depozitul va conține în final 64 de celule construite în opt etape, primele opt astfel de încăperi fiind finalizate până în 2019. Conform spuselor lui Năstăsescu, costurile pentru construirea acestui depozit se ridică la 180 de milioane de euro, putând să ajungă la 340 de milioane de euro în timp.Ce are de câștigat localitatea SalignyPotrivit memoriului tehnic și declarațiilor președintelui Agenției Nucleare și pentru Deșeuri Radioactive, susținut de primarul Tătules-cu, prin construirea acestui depozit localitatea va beneficia de o serie de investiții de interes local, prin asigurarea de servicii publice de calitate și a accesului la o infrastructură modernă. Astfel, în primele faze ale demarării proiectului se vor construi noi drumuri și vor fi reabilitate unele deja existente. Totodată, drumurile de acces către obiectiv vor beneficia de iluminat public. De asemenea, se va realiza alimentarea cu apă curentă și canalizare a obiectivului, fapt care va conduce la facilitarea racordării cetățenilor la aceste utilități. Datorită existenței clădirilor aferente DFDSMA pe amplasament, se vor plăti impozite către Primăria Saligny.Dat fiind specificul investiției, se va monitoriza în permanență nivelului de sănătate al cetățenilor, prin realizarea gratuit a unei serii de analize medicale. De asemenea, comunitatea locală va beneficia de serviciile unui personal medical calificat și de un autovehicul special echipat pentru intervenții de urgență în situații medicale. În plus, se preconizează crearea unui număr de circa 200 locuri de muncă temporare și respectiv 32 de locuri de muncă permanente. Primarul localității Saligny, Gabriel Tătălues-cu a menționat că populația va fi consultată prin intermediul referendumului cu privire la construirea depozitului și se va renunța la proiect dacă oamenii nu vor fi de acord. De asemenea, Ion Năstăsescu a menționat că se face și o consultare transfrontalieră, pentru a vedea care este opinia comunităților din Bulgaria, aflate în vecinătatea județului Constanța.