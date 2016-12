REFERENDUM / "Faceţi dragoste, nu mergeţi la vot"

REFERENDUM / "Faceți dragoste, nu mergeți la vot"

Sâmbătă, 28 Iulie 2012.

REFERENDUM 2012. "Faceți dragoste, numai NU MERGEȚI LA REFERENDUM", este mesajul postat pe Facebook de președinta unei secții de votare din Iași. Femeia a fost înlocuită, sâmbătă, printr-o decizie a Biroului Electoral Județean (BEJ) Iași.În hotărâre se precizează că "prin contestatia înregistrată sub nr. 25 din 28.07.2012 formulată de Partidul Social Democrat- Organizatia Judeteana lasi s-a solicitat inlocuirea doamnei Irimia Cristina Elena din funcția de presedinte al sectiei de votare nr. 123, intrucat la data de 26.07.2012 a postat pe reteaua de socializare Facebook urmatorul mesaj: REFERENDUM 2012. "Dragi prieteni de pe Facebook... am o singura rugaminte pt voi... duminica mergeti in parc, iesiti cu amicii la o here, mergeti la un gratar, faceti dragoste, numai NU MERGETI LA REFERENDUM.... tin sa fac o precizare: ma adresez acelora care au rate in euro, acelora care an muncit pe brand pentru diplomele lor de masterat si doctoral, acelora care se sitnt jigniti de modul in care ne trateaza, din nou, U.E. dar si acelora care muncesc cinstit, platesc taxe peste taxe la stat pentru ca unii sa stea cu mana intinsa pentru ajutorul social (aceasta minunata gaselnita de incurajare a lenii e opera PSD-ului din perioada tovarasului Iliescu)".