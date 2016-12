REFERENDUM eşuat - Calculele neputinţei

2

Referendum

Este clar ca referndumul acesta a facut parte dintr-un plan general de destabilizare politica prin ruperea aliantei de la guvernare.Probabil ca planul a fost pus la punct in primavara acestui an de Ponta,de Antonescu si "maresalii" lor de la Bucuresti.Cred ca s-au fixat si termene.Daca va amintiti semnalul "rebeliunii" a fost dat de P.Hasotti in Parlament,care avertiza asupra pericolului maghiar din Ardeal.Referendumul actual a fost doar un pretext pentru a relua tema nationalista pe seama ungurilor.In planul lor,coalitia PDL+UDMR trebuie rupta cu orice pret.Preluarea puterii de catre PSD si satelitii lor reprezita scopul final. Daca un referendum in jud.Constanta are putere de lege,nu inteleg de ce un referendum local pentru autonomia teritoriala in judetelor Covasna si Harghita nu ar avea acelasi efect.Daca teoria lui Constantinescu se aplica si acolo este foarte bine, pentru ca in faza urmatoare a planului,asistam la certuri politice,dezordine,nesupunere civica si ruperea aliantei de la guvernare.BINGOOO !!,BINGOOO !!, BINGOOO !! Guvernul a cazut.In haosul creat cu buna stiinta,un guvern de "salvare nationala" format din PSD PNL,PC si UDMR va restabili ordinea in tara.In felul asta,am ajuns de unde am plecat,adica in anul 1989.Vom trai si vom vedea.