Referendum cu privire la exploatarea gazelor de şist, la Mangalia

1

Manipulare si proasta informare

Gazele de sist se exploateaza la adancimi de 1000- 3000 m. Apa freatica se gaseste la o adnacime in jur de 50 m. Nu prea se ating una cu cealalta. Concesiunea cu Chevron prevede o perioada de 2-4 ani de prospectare doar si apoi daca este cazul exploatare. Se poate specifica in contract penalitati in cazul in care mediul inconjurator este contaminat. Tehnologia de exploatare este destul de matura, are aproape 50 ani in america. Americanii exploateza la un pret de 8-9 ori mai mic decat importam noi de la rusi. Dar probabil ne place sa platim scump la mama rusia.