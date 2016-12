Referendum Constanţa / PNL: Ne vom adresa instanţei pentru a valida referendumul

5

Dupa legea lui,Dragomir are dreptate

Daca ne raportam la recensamantul din vremea lui Cuza Voda pot sa spun ca toata populatia Dobrogei a votat. Deci avem o paricipare le vot de peste 100%.Un lucru nu inteleg eu:cu ce drept ignora Dragomir,dreptul de a-si spune cuvantul,persoanele care temporar sunt plecate din tara,care muncesc in strinatate,dar au dreptul sa se intoarca in orasul in care s-au nascut.Voi nu hatarati in locul lor,sacali rosii ce sunteti.