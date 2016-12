REFERENDUM 2012 Băsescu, primele declaraţii după decizia CCR

REFERENDUM 2012 Băsescu, primele declarații după decizia CCR

Primul lucru pe care vreau să-l comunic este acela că în această campanie care va avea ca finalitate referendumul din 29 iulie eu nu apăr un scaun. Am de apărat România europeană, acea Românie pe care am început să o construiesc acum opt ani, acea Românie pe care trebuie să o facem o România europeană. Eu nu apăr scaunul meu, ci apăr România. O Românie care a făcut mulți pași înainte fie că vorbim de justiție, educație, legislația muncii, chiar dacă ultimii trei ani au fost marcați de o puternică criză economică. O criză economică în timpul căreia a trebuit să-mi asum alături de guvern măsurile care să prevină intrarea României într-o situație extrem de dificilă.Mandatul l-am dedicat procesului de modernizare a României și nu aș vrea ca România să facă pași înapoi. În acest moment prin ceea ce s-a întâmplat în ultimele două săptămâni vă pot spune că România a făcut mulți pași înapoi din punct de vedere al credibilității. Aș vrea să spun că ceea ce a făcut USL nu este cinstit. Nu este cinstit să ai ca obiectiv acaparea instituțiilor statului și punerea lor la dispoziția partidului și pentru a legitima această lipsă de democrație să încerci să te ascunzi în spatele votului popular. USL încearcă să-și legitimeze reflexele totalitare. Ei au rămas ancorați în modul de a guverna din perioada Iliescu-Năstase, când funcționau ca partid-stat.Nu este cinstit să pun un președinte care a fost ales de două ori și după opt ani de mandat și trei ani de criză să obțină 51% din voturi. Și totuși sunt convins că românii nu vor participa la acest mod de a face politică și ceea ce cer celor care mă sprijină este victoria în referendum. Obiectivul meu este să câștig referendumul. Foarte mulți pleacă de la premisa că erodat de guvernare voi pierde referendumul. Ei mizează pe faptul că românii pot fi păcăliți. Am convingerea că românii vor fi cinstiți cu președintele lor, vor aprecia ceea ce am făcut, că mi-am asumat momentele dificile prin care România a trecut.Priveam la acțiunile Guvernului, ele nu sunt cinstite, iar românii nu pot fi părtași la necinste, chiar dacă românii au destule motive să fie supărați pe mine. Încearcă să spună că listele care au fost valabile pe 10 iunie nu mai sunt valabile pe 29 iulie. Este necinstit pentru că electorii sunt înregistrați la Evidența Populației și nu la statistică. După domnul Ponta și după Ministerul de Interne nu sunt cei 1 milion de români din Italia, nici cei din Spania, nici cei din Germania, nici cei din Franța. Acest lucru nu este cinstit, iar românii nu vor participa la acest lucru necinstit.Cred că USL trebuie să înțeleagă că dacă a vrut să pună pe președintele României în fața unei exigențe care este greu de îndeplinit de un președinte care a trecut prin opt ani de funcție, trebuie să o facă cinstit, fără să încerce să deformeze șansa minimă pe care o am. Știu de unde pornesc, dar eu ca om politic am făcut întotdeauna până la capăt. Fac un apel la guvern să fie cinstit, pentru că românii nu îi vor accepta pe cei necinstiți.Am văzut astăzi cum domnul Ponta a mutat necinstea până la Bruxelles. A crezut că acolo sunt oameni cu care discută el în PSD. Necinstit adică. Le explică că trebuie să cheme Parlamentul ca să pună legislația în acord cu decizia CCR. Acea ordonanță de urgență pe care a dat-o care stabilește prin excepție numai pentru președinte ale condiții decât pentru primari. Domnul Ponta are un mecanism foarte simplu: anularea prin OUG a OUG.Cred că domnul Ponta încă mai crede că poate relația cu Uniunea Europeană mai poate fi de tipul limbajului dublu. Azi a făcut cea mai mare greșeală păcălind Bruxelles-ul că trebuie să convoace parlamentul.România nu a mințit în străinătate din 2004. Pentru a respecta instituțiile statului român, domnul Ponta trebuie să înțeleagă că trebuie să fie cinstit. Eu îi asigur că bătălia mea este pentru valori.