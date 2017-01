Deputatul Mihai Lupu:

„Reducerea evaziunii fiscale, o provocare majoră pentru Guvernul USL“

Vicepreședintele Filialei Constanța a Partidului Național Liberal, deputatul Mihai Lupu a depus, la începutul acestei săptămâni, la Camera Deputaților, declarația politică cu tema „Reducerea substanțială a evaziunii fiscale - o provocare majoră, dar și un deziderat asumat temeinic de către Guvernul USL”.În opinia parlamentarului liberal, Guvernul USL dorește găsirea celor mai bune și rapide soluții care să contribuie, în cel mai scurt timp, la eficientizarea sistemului de colectare a taxelor și impozitelor și, implicit, la reducerea semnificativă a evaziunii fiscale.În acest context, liderul PNL Constanța a amintit despre proiectul pe care îl are în lucru Guvernul USL.„În perioada imediat următoare va fi înființată o nouă structură de control, care va funcționa în subordinea ANAF și care va avea rolul de a combate și reduce semnificativ evaziunea fiscală în România. Această structură nouă va iniția acțiuni de control o dată la trei ani pentru întreprinderile mici și mijlocii și o dată la cinci ani pentru marii contribuabili. Acest organism nou creat, care se regăsește și în programul de guvernare al USL, va avea ca atribuții și verificarea acelor operatori economici asupra cărora există suspiciuni de evaziune și fraudă fiscală”, a spus deputatul Mihai Lupu.El a mai precizat că, instituția se va numi, cel mai probabil, Direcția Națională Antifraudă Fiscală și Vamală și va prelua atribuții de la Garda Financiară, Direcția de Supraveghere Accize și Operațiuni Vamale din cadrul Autorității Naționale a Vămilor și de la Unitatea de Investigații Fiscale din cadrul ANAF.Nu în ultimul rând, parlamentarul PNL a precizat că această nouă instituție va avea menirea de a reduce la jumătate evaziunea fiscală din România, încă din primul an de activitate, putând contribui astfel cu 3-4 procente, ca pondere în PIB, venituri colectate în plus la bugetul general consolidat.