„Reducerea CAS anunţată pentru octombrie nu poate fi decât o electorată“

Klaus Iohannis:

„Reducerea CAS anunțată pentru octombrie nu poate fi decât o electorată“

Președintele interimar al PNL, Klaus Iohannis, susține că reducerea CAS anunțată pentru luna octombrie este o „electorată” pentru mediul de afaceri.„După aproape un an și jumătate de guvernare contradictorie, cu măsuri economice și fiscale fără orizont, Victor Ponta ne demonstrează tuturor că singurul model economic pe care îl utilizează este câștigul electoral. Reducerea temporară a CAS nu poate fi altceva decât o electorată pentru mediul de afaceri”, afirmă Iohannis.El susține că PNL s-a pronunțat ferm în favoarea reducerii poverii fiscale asupra muncii încă de la începutul anului 2013, care ar fi fost de fapt, din punct de vedere economic, momentul optim de stimulare a mediului de afaceri prin reducerea CAS la angajator.„Ne-am bucura ca inițiativa și eforturile PNL să prindă viață, într-un final, prin reducerea poverii fiscale pe muncă, dacă am fi siguri că nu avem de-a face cu o nouă inducere în eroare. Suntem îndreptățiți însă să considerăm că amânarea acestei măsuri, vreme de un an și jumătate, a făcut parte din strategia electorală a Guvernului Ponta, care acum, când se apropie alegerile prezidențiale, dorește să arate românilor că îi pasă și de clasa antreprenorială și de locurile de muncă”, a adăugat Iohannis.