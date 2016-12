Reding: Ne trebuie un mecanism permanent de evaluare a justiţiei în toate statele UE

Reding: Ne trebuie un mecanism permanent de evaluare a justiției în toate statele UE

Ştire online publicată Miercuri, 12 Septembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Comisarul european pentru Justiție, Viviane Reding, a declarat, în concluzia dezbaterii din PE privind România, că în UE este nevoie de un mecanism permanent de evaluare a eficienței justiției în toate statele UE, iar o inițiativă în acest sens va fi prezentată de Comisie în următoarele săptămână."Putem trage, în urma acestei dezbateri, două învățăminte. În primul rând avem nevoie de o abordare indepedentă și obiectivă a acestor probleme deoarece încălcarea statului de drept nu are nimic de-a face cu culoarea politică. Justiția trebuie să fie oarbă, nu trebuie să recunoască culoarea politică a partidelor. Iar apoi constatăm că nu avem în UE mecanisme eficiente î pentru a îmbunătăți respectarea statului de drept mai temeinic și sistemic", a declarat oficialul CE.Ea a subliniat că situațiile din România și Ungaria din acest an au relevat "atitudini similare în probleme similare", iar Comisia Europeană, care este gardianul Tratatelor UE, a acționat în ambele cazuri, "cu corectitudine și imparțial"."Când se încalcă statul de drept și legislația comunitară, Comisia trebuie să rămână fermă în exprimarea îngrijorărilor și acțiunilor pe care le întreprinde. Așa a fost nu numai acum, ci și în trecut", a afirmat Reding, amintind că în 2009, când era comisar pentru Telecomunicații, a deschis o procedură de infringement împotriva României, condusă pe atunci de o guvernare de dreapta, pentru că fusese emisă o ordonanță de urgență prin care se încerca înlăturarea președintelui autorității române de reglementare în acest domeniu.Reding a arătat că nu este exclus ca situații similare celor din România și Ungaria să apară pe viitor și în alte țări membre, iar Comisia Europeană recunoaște că este foarte strictă cu respectarea criteriilor de la Copenhaga, mai ales înaintea de aderarea statelor la Uniune, dar apoi nu mai are niciun instrument pentru a se asigura că principiile europene sunt respectate."Trebuie să rămânem foarte fermi cu privire la valorile și statul de drept. Avem nevoie de un mecanism obiectiv care să poată evalua sistemele justiției în toate statele membre", a spus Reding.Ea a argumentat că procedurile de infringement sunt prea "tehnice și lente" pentru o reacție adecvată la "situații de risc grav pentru statul de drept", iar "opțiunea nucleară prevăzută la Articolul 7 al Tratatului UE nu ar trebui folosită decât numai dacă nu există alte opțiuni", fiind astfel nevoie de instrumente intermediare de intervenție."Ne trebuie un nou instrument intermediar și un mecanism mai țintit, un nou mecanism de măsurare, comparare, jalonare a eficienței sistemelor judiciare din toate statele membre. Experții mei dezvoltă în prezent un fel de tablou de bord pentru justiție în toate statele membre", a spus Reding, arătând că în următoarele săptămâni va discuta cu Parlamentul European și miniștrii de justiție din statele membre despre această inițiativă."Suntem o comunitate de drept și nu trebuie să mai permitem statului de drept să rămână un obiect al jocului politic al partidelor. Cer Parlamentului European și Comisiei să mă susțină în această inițiativă", a mai spus Reding.Și președintele Comisiei Europene, Jose Manuel Barroso, a declarat, miercuri, în discursul de la Strasbourg privind starea Uniunii, că e nevoie de un set de instrumente mai bune pentru combaterea situațiilor de încălcare a regulilor statului de drept, "constatate în ultimele luni în anumite state UE"."În ultimele luni am asistat la amenințări împotriva cadrului legal și democratic în anumite state europene. PE și Comisia Europeană au fost primele care s-au sesizat și au tras alarma și au jucat un rol decisiv pentru ca aceste evoluții îngrijorătoare să fie aduse sub control. Dar aceste situații au dezvăluit și unele limite pentru cadrul nostru instituțional. Trebuie să dezvoltăm un set mai bun de instrumente pentru aceste situații, nu doar alternativa dintre «puterea soft» a persuasiunii politice și opțiunea nucleară de la Articolul 7 al Tratatului nostru", a declarat Barroso, în discursul susținut în plenul Parlamentului European, fără a face referire clară la o anumită țară membră.Articolul 7 al Tratatului Uniunii Europene oferă Consiliului European, la propunerea Comisiei și cu consultarea Parlamentului European, posibilitatea de a suspenda anumite drepturi ale unui stat membru, printre care și dreptul de vot în cadrul Consiliului.Sursa: Mediafax.ro