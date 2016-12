Reabilitarea străzilor şi anveloparea blocurilor, prioritare pentru Anca Belu

Reabilitarea străzilor și anveloparea blocurilor, prioritare pentru Anca Belu

Primarul localității Mihail Kogăl-niceanu, Anca Belu, a vorbit zia-rului „Cuget Liber” despre pro-iectele aflate în desfășurare la momentul actual în comună, precum și despre cele care ur-mează a fi implementate în scurt timp. Belu a precizat că, în această perioadă, se încearcă găsirea unei companii care să se ocupe de reabilitarea a 13,2 kilometri de drum pe măsura 577. Potrivit primarului, deși proiectul este ca și început, toată documentația necesară în acest sens fiind deja pregătită, administrația locală trebuie să găsească o firmă de construcții dispusă să dea start lucrărilor pe banii proprii.„În cel mai scurt timp, vom implementa proiectul pentru modernizarea infrastructurii, respectiv a câtorva străzi din satele Palazu Mic și Piatra. De asemenea, avem în vedere modernizarea unor străzi din cartierul rezidențial din Mihail Kogălniceanu și a altor străzi din comună, care nu sunt incluse în reabilitările realizate de RAJA. Per total, se vor executa lucrări pe 13,2 kilometri de drum. Actual-mente căutăm o firmă care să execute lucrările pe banii proprii, pentru că finanțarea asigurată de Guvern în acest sens încă nu a venit”, a explicat Belu.Întrebată dacă există posibilitatea ca proiectul să fie blocat din cauza disputelor existente la nivelul Consiliului Local, Anca Belu a precizat: „Nu cred că vom avea probleme. Proiectul a primit deja votul consilierilor, iar în eventualitatea în care va mai trebui să facem modificări, nu cred că aceștia se vor opune, pentru că este o inițiativă de mare interes pentru cetățeni”.Tot pe măsura 577, conducerea administrației locale Mihail Kogălniceanu are în vedere reabilitarea și asfaltarea drumului comunal care face legătură între localitate și satul Sibioara.„Drumul acela este complet distrus și necesită lucrări sub-stanțiale, pentru că este o arteră intens circulată. Este vorba de o suprafață de șase kilometri. Cred că proiectul va costa pe jumătatea celui de reabilitare a străzilor din Mihail Kogălniceanu despre care v-am vorbit anterior”, spune primarul.Mai mult, liderul administrației locale are în vedere un proiect prin care vor fi anvelopate 20 din cele 42 de blocuri existente în Mihail Kogălniceanu. Potrivit Ancăi Belu, în această perioadă se fac pregătirile pentru demararea lucrărilor.