Război pe votul din diaspora. Cine câştigă şi cine pierde

In diaspora vor fi mari probleme. Aseara la Nasul, Radu Moraru a spus ca s-au trimis acum 12.500 buletine de vot in Germania, exact cate s-au trimis si in primul tur. In Germania sunt 200.000 de romani. Situatia se va repeta din cauza ca au trimis prea putine buletine de vot. Dragi romani trebuie sa nu cedam prea usor in fata hotilor PSD. Comunisti imputiti. Stiti ce au facut? Au adunat angajatii de la RAJA si i-au tinut in frig, pe pod, cu orele pana au catadicsit Dragnea si Tariceanu sa vina sa declare ca nu stiu unde se afla. Oameni buni treziti-va. Nu vedeti ca habar nu au in ce tara se afla? In afara de milioanele de euro pe care le-au furat nu ii intereseaza altceva. La Tuzla primarul i-a obligat pe pompieri sa spele soselele ca vine Ponta. A murit Ceausescu degeaba. Asta vreti dragi romani? Tariceanu care nu stie pe ce pod se afla va fi prim ministrul Romaniei daca castiga Ponta. Suntem o tara de .... daca nu reusim sa scapam odata pentru totdeauna de asemenea nemernici.