Război la Mangalia, în sânul USL

Se pare că ultima perioadă a fost una destul de agitată pentru liberalii dela Mangalia și implicit pentru cei din conducerea județeană. Ca urmare a excluderii din partid a lui Viorel Oleniuc, Consiliul local Mangalia a fost convocat în ședință duminică pentru a vota proiectul de hotărâre prin care se decidea încetarea mandatului de consilier al fostului membru PNL. De asemenea, s-a supus la vot vacantarea postului deținut anterior de către Oleniuc și în ultima instanță validarea în Consiliu a liberalului Mihai Sorin. Potrivit declarațiilor lui Sorin Andrei, acest ultim punct a fost cauza declanșatoare a scandalului și motivul principal pentru care a decis să își dea demisia din funcția de viceprimar al Mangaliei. Andrei afirmă că în momentul în care comisia de validare a trebuit își dea acordul pentru a putea fi votat respectivul proiect, secretarul Danuț Moldovan și consilierul Ion Petcu nu mai erau în sală. Încercând să găsesc o soluție pentru validarea lui Mihai Sorin, fostul viceprimar a propus modificare componenței comisiei de validare, propunere care a fost ulterior votată. Acest fapt i-a deranjat pe consilierii PSD, care au părăsită sala de ședință.„În acel moment, consilierii PSD au părăsit sala. Fără cvorum ședința a fost declarată închisă. De aceea, din respect pentru cetățenii municipiului Mangalia, pentru membrii și simpatizanții PNL, ca un semnal de alarmă, ca o acțiune preventivă pentru o bună funcționare a USL, nu am cum să trec peste acest aspect și îmi dau demisia din funcția de viceprimar al municipiului Mangalia. Nu am cum, în calitate de calitatea președinte și viceprimar, să trec peste, în condițiile în care nu reușesc să am o majoritatea în consiliul local împreună cu partenerii din USL, să îmi valideze un consilier”, a declarat Sorin Andrei.Liberalii vor merge pe cont propriu la alegerile din 2012Ulterior, președintele PNL Mangalia, Sorin Andrei, a spus că gestul său este unul de prevenție, menționând că USL trebuie să funcționeze la parametri doriți de toate părțile implicate.„Sper ca cei aflați în conducerea centrală a USL să ia măsurile, să găsească soluții ca USL să funcționeze pentru a putea eficientiza actul administrativ și pentru a putea realiza o campanie în 2012 bazată pe argumente în favoarea cetățenilor”, a declarat Sorin Andrei.Prezent la conferința de presă, vicepre-ședintele PNL Constanța, Victor Manea, a afir-mat că gestul viceprimarului municipiului Manga-lia este unul normal, al unui om care nu ține de un scaun și nu vrea să genereze un conflict.„PNL a făcut tot ce se putea pentru ca la Mangalia protocolul USL să funcționeze. Am crezut că Viorel Oleniuc este motivul neînțelegerilor de la Mangalia, dar acum nu mai cred asta”, a subliniat Victor Manea.Totodată, vicepreședintele PNL Constanța a anunțat că PNL va avea candidat propriu la Primăria Mangalia cu care își propune să câștige alegerile din 2012.„Dacă se poate să fie sub umbrela USL am fi bucuroși, dacă nu, ne vom asuma rolul de a aduce liniștea în Mangalia”, a conchis Victor Manea.