RATC, ultima şansă să iasă din FALIMENT. Urmează VÂNZAREA!

1

Subventia????

Primarul nu subventioneaza copii, dar subventioneaza toti nespalatii si tziganii care n-au muncit o zi in viata lor, si care vin pe mijloacele de transport la furat, cersit. Dar fondul de subventii este asigurat prin contributia parintilor acelor copii la bugetul local. Si apropos domn primar fosta conducere n-a fost in hora cu dumneavoastra, Dl Coiciu si cei din jurul dansului, erau pe la Psd mai mereu la ordinele dumneavoastra, iar acum brusc v-ati intors. Inainte de a intensifica controalele asigurati-va ca nu se urca nimeni fara bilet prin prezentrea legitimatiilor de calatorie la sofer la fel ca intarile civilizate din Europa. Si inca una cand se va face putina rasturnare de situatie si la RADET -CET Constanta, in campania electorala v-ati pozat cu CET-ul in spate si ati promis o gigacalorie mai ieftina. Asteptam niste demisii si reorganizarea acestor regii care ne capuseaza cu serviciile lor si in plus mai suntem si obligati sa fim parte din consumatorii lor fara a avea libertatea de a alege prin consimtamant liber si neinfluientat surse alternative, eficiente cu costuri mai mici care asigura un confort optim. La fel ca in cazul transportului public privat si admisntrat de primarie, iar cetateanul sa-l poata alege pe cel mai bun! Apropos, cand se va intampla asta, in ce mandat?????