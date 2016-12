Răsturnare de situaţie la Mangalia / Mincă este din nou primar interimar

Răsturnare de situație la Mangalia / Mincă este din nou primar interimar

Ştire online publicată Joi, 15 Decembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Prefectul Claudiu-Iorga Palaz a notificat Consiliul Local Mangalia, solicitând anularea Hotârârilor 139 și 140/2011 privind schimbarea din funcția de viceprimar al Municipiului Mangalia a domnului Mincă Ion și, respectiv, alegerea în funcția de viceprimar al Municipiului Mangalia a domnului Andrei Daniel Sorin."În adresa trimisă Consiliului Local Mangalia am precizat considerentele pentru care apreciem că cele două hotărâri au fost adoptate nelegal: Ordinul Prefectului 779/24.11.2011 privind delegarea atribuțiilor primarului Municipiului Mangalia domnului viceprimar Mincă Ioan, invocat de altfel în preambului HCL 139/2011, nu poate fi anulat; consilierul Andrei Daniel Sorin își înregistrase la data de 20.06.2011 demisia sub nr. 24602, conform registrului de intrare-ieșire al primăriei, iar Filimon Constantin era viceprimar în baza unei hotărâri adoptate în 24.07.2011. În plus, hotărârile de numire a lui Andrei Daniel Sorin și a lui Filimon Constantin sunt suspendate, fiind pe rolul instanței, prin urmare singurul act administrativ care produce efecte juridice este Ordinul Prefectului 779/24.11.2011. Nu în ultimul rând, sunt și alte elemente procedurale care impun revocarea celor două hotărâri, ca atare o eventuală neconformare va atrage după sine acționarea în instanță, potrivit legii 544/2004 prvind contenciosul administrativ”, a explicat Claudiu-Iorga Palaz.