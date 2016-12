Răsturnare de situaţie în Primăria Constanţa. Din adversari politici au devenit parteneri

2

SLUGA LA DARLOAGA

Gargaragiu de profesie fara , s-a plimbat cu birja traseismului prin toate partidele cu speranta ca va da lovitura cea mare , punand mana pe o funcctie de la presedinte de oranizatie sau primar , in sus sau si mai sus . Traseismul este ceva care determina musca sa zboare in gradina vecina atrasa de mirosul florilor si se opreste in drum ispitita de un scuipat cleios pe care-l va savur cu nesat . Acest tanar fara viitor , cu destule calitati , nerabdator sa sara peste " etape " , a ajuns sluga la darloaga . in paralel cu un soi de prostitutie politicianista , oferindu-se primului venit in speranta ca se va alege cu ceva consistent . Avem dovada ca nu intodeauna tinerii din politica romaneasca reusesc sa realizaze ceva . Pana acum , acest domn care se teme de brici , n-a realizat nimic si crede ( cu naivitate ? ) ca noul sau patron va binevoi sa-i puna marele sau plan in practica . Si la urma urmei , poate ca are dreptate . Poti sa te plimbi pe la toate partidele , nefiind nicio diferenta intre ele . La ce folosesc astazi doctrinele , ideologiile , programele , convingerile si cinstea ?