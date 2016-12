RĂSTURNARE DE SITUAŢIE/Claudiu Palaz candidează pentru Primăria Constanţa

10

Va fi rau pentru Constanta!

Inflatia de candidati la primaria Constantei va genera o lupta de orgolii iar voturile se vor imparti pe criterii de simpatii si nici decum pe criteriul de schimbare al actualului primar care ”nu are nici in clin, nici in maneca” vreo aptitudine pentru administartia locala. In felul acesta Mazare va iesi casigator in baza legii alegerilor din anul acesta. Legea prevede urmatoarele: "Art. 97. - (1) Pentru functia de primar, centralizarea voturilor se face de biroul electoral de circumscriptie. (2) Este declarat ales primar candidatul care a intrunit cel mai mare numar de voturi valabil exprimate in primul tur de scrutin. (3) In caz de balotaj se va organiza un nou tur de scrutin la doua saptamani de la primul tur, la care vor participa doar candidatii care se afla in aceasta situatie." Pacat ca nici acum constantenii nu pot scapa de primarul mafiot.