RAPORTUL Comisiei Europene/ Judecătorii, intimidaţi prin presă

RAPORTUL Comisiei Europene/ Judecătorii, intimidați prin presă

Raportul privind Mecanismul de Cooperare și Verificare (MCV) a fost publicat, miercuri, în forma redactată la Bruxelles, concluziile și tonul acestui document urmând să aibă impact asupra procesului de aderare la Spațiul Schengen."Raportul arată că au fost facute anumite progrese. Roâania trebuia să facă mai mult ca să respecte statul de drept și îndependența Justiției. România a îndeplinit unele, dar nu toate din recomandarile CE", a declarat Mark Gray, purtător de cuvânt al Comisiei Europene.Acesta a precizat că CE a remarcat că există intimidări și hărțuiri la adresa unor persoane din institutțile statului."Mai mulți jurnaliști și-a exprimat îngrijorarea față de situația din România. Am avut mai multe cazuri în care judecători care au fost atacați, hărtuiți prin intermediul presei. Nu doar CE a ridicat această problemă. Temeri similare au fost exprimate de Consiliul Europei și a Comisiei de la Veneția. Am primit reclamțtii de la CCR și de la Curtea Supremă. De aceea am ridicat această problemă. În mai multe cazuri am văzut că au fost depășite limitele. Sunt două chestiuni distincte: libertatea presei și atacurile la adresa justiției prin media", a declarat Mark Gray.Potrivit acestuia, e nevoie de revizuirea regulilor, "pentru o presă liberă, asociată de protecția instituțiilor și drepturilor fundamentale ale indivizilor"."Vreau sa subliniez din nou cele doua dimensiuni ale acestei probleme: jurnalistii care se plang de presiunie la care sunt supusi si campaniile media impotriva membrilor ale sistemului judiciar. În raport, însă, nu veți vedea referințe specifice către acei jurnaliși care hațtuiesc anumiți reprezentanți ai sistemului judiciar.Independeta justitiei nu exista. Pana acum ar fi trebui sa existe deja un procuror general si un sef DNA", a mai spyus Grey, raspunzand astfel unei intrebari din partea presei.