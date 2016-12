RAPORTUL CE / „România întruneşte condiţiile specifice pentru ca România să intre în Schengen”

RAPORTUL CE / „România întrunește condițiile specifice pentru ca România să intre în Schengen”

"Comisia crede ca Romania intruneste conditiile specifice pentru ca Romania sa intre in Schengen. Romania se gaseste intr-o situatie aparte pentru ca si-a luat niste angajamente la aderare. Da, avem un mecanism special care se aplica Romaniei si Bulgariei pentru ca cele doua si-au luat niste angajamente la aderare", a mentionat Mark Grey.Potrivit acestuia, "exista un sentiment de incredere in autoritatile din Romania". "Atat cu privire la acordul dintre domnul Ponta si domnul Barroso, si exista un acord intern intre domnul Ponta si presedinte, care va spori sentimentul de stabilitate in sistemul politic", a completat oficialul."A existat deja o concluzie a Consiliului European ca cele doua tari au indeplinit conditiile tehnice si ca ar trebui sa primeasca un orizont de timp", a mai spus oficialul UE, mentionand ca "ar trebui sa avem un glob de cristal" sa vedem cand va aderare Romania la spatiul Schengen."Noi spunem ca nu exista nicio legatura intre Schenegn si MCV, sunt criterii complet diferite, aceste criterii care au fost folosite pentru toate tarile care au intrat in acest spatiu au fost aceleasi si acestea ar trebui sa fie aplicate si pentru Romania si Bulgaria. Legatura cu MCV ne scoate de pe acest drum concret pe care l-au parcurs cele doua tari si ne duce pe un drum politic - procedurile tehnice au fost indeplinite", a mai declarat Grey.