Rapoartele Comisiei Europene pentru România şi Bulgaria vor fi prezentate astăzi

Rapoartele Comisiei Europene pentru România și Bulgaria vor fi prezentate astăzi

Ştire online publicată Marţi, 23 Martie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Rapoartele Comisiei Europene pentru România și Bulgaria vor fi prezentate astăzi, a anunțat un purtător de cuvânt de la Bruxelles, relatează Sofia News Agency. Inițial, rapoartele trebuia să fie prezentate la sfârșitul lunii februarie. Potrivit presei locale, Bruxelles-ul face un joc al așteptării pentru a primi un semnal clar de la Bulgaria că va aproba amendamentele la Codul Penal, CE temându-se că ele nu vor fi aprobate în forma pe care Bruxelles-ul o sugerează. România și Bulgaria încă nu întreprind suficiente acțiuni pentru combaterea corupției și crimei organizate, deci vor trebui să accepte monitorizarea UE cel puțin încă un an, potrivit ultimului raport, emis la 22 iulie. Surse diplomatice de la Bruxelles au declarat săptămâna trecută că raportul va constata în cazul României stagnarea reformelor. Din cauza contextului electoral, în România nu au fost nici regrese, dar nici progrese. În aceste condiții, este puțin pro-babil ca raportul final din vară să recomande scoaterea României de sub Mecanismul de Cooperare și Verificare. În cazul Bulgariei, constatările sunt pozitive. Guvernul de la Sofia se folosește de Mecanism pentru a mișca lucrurile în sensul cel bun, au constatat experții europeni, potrivit sursele de la Bruxelles. Mecanismul de Cooperare și Verificare (MCV) a fost instituit de UE în momentul aderării României și Bulgariei, la 1 ianuarie 2007, pentru a se asigura că cele două țări, care aveau încă deficiențe în reforma justiției și combaterea corupției și infracționalității vor menține pasul reformei. La începutul fiecărui an Comisia emite un raport tehnic, rezultat al unor misiuni de evaluare, pentru ca în vară să elaboreze raportul definitiv, care decide dacă mecanismul continuă sau nu. România are ca obiectiv ridicarea MCV. Până în prezent Comisia a emis cinci rapoarte (anuale și de etapă), toate constatând insuficiența eforturilor depuse și recomandând continuarea monitorizării prin MCV.